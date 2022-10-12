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Importunação sexual

Homem é preso em ônibus em Vitória por abusar de duas mulheres

Segundo relato das vítimas, homem teria passado a mão em partes íntimas do corpo delas dentro do coletivo do Sistema Transcol; uma delas estava acompanhada de dois filhos autistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2022 às 20:24

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 20:24

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante dentro de um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta quarta-feira (12) por suspeita de importunação sexual contra duas mulheres. Ele foi detido na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, depois que a Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas para atender à ocorrência de importunação sexual — ela teria sofrido o abuso dentro do ônibus, na frente dos seus dois filhos autistas.
Ao chegarem para atender a ocorrência, os policiais militares encontraram o suspeito no interior do ônibus, conforme mostra o vídeo acima. A primeira vítima atendida pela PM foi uma assistente administrativa. Ela relatou aos policiais que o indivíduo havia passado a mão em suas partes íntimas na presença dos filhos dela e, segundo informou a PM em nota, disse ainda que foi ameaçada de morte. "Ele não respeitou uma mãe com duas crianças, quem ele vai respeitar", disse ela, sem ser identificada, em entrevista à TV Gazeta.
Depois da prisão do suspeito, os militares tomaram conhecimento de uma segunda vítima, uma mulher de 31 anos que havia acionado o Ciodes e estava em frente ao antigo Aeroporto de Vitória. Ela, portanto, teria sido a primeira a ser atacada pelo homem.
A equipe se deslocou até o local e, de acordo com informações da Polícia Militar, a vítima disse que o homem havia passado a mão em suas partes íntimas. O ataque teria ocorrido quando ela ainda estava dentro do coletivo, conforme apuração da TV Gazeta.
Diante dos fatos, o suspeito de 25 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A TV Gazeta apurou que ele é morador da Serra e negou que tenha abusado sexualmente das duas mulheres. Já as vítimas esperam que ele fique preso. "Quero justiça, para que ele não faça isso com outras pessoas", disse a mãe que estava com os filhos no ônibus.

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