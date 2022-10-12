Homem é preso em ônibus em Vitória por abusar de duas mulheres

Depois da prisão do suspeito, os militares tomaram conhecimento de uma segunda vítima, uma mulher de 31 anos que havia acionado o Ciodes e estava em frente ao antigo Aeroporto de Vitória. Ela, portanto, teria sido a primeira a ser atacada pelo homem.

Diante dos fatos, o suspeito de 25 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A TV Gazeta apurou que ele é morador da Serra e negou que tenha abusado sexualmente das duas mulheres. Já as vítimas esperam que ele fique preso. "Quero justiça, para que ele não faça isso com outras pessoas", disse a mãe que estava com os filhos no ônibus.