Homem tenta agredir ex-mulher e é baleado pelo irmão dela em Linhares

Hospital Geral de Linhares - HGL Crédito: Prefeitura de Linhares

Um homem foi baleado após tentar agredir sua ex-mulher na noite desta terça-feira (11), no bairro Aviso em Linhares , no Norte do Estado. A mulher tinha uma medida protetiva contra ele e acionou o irmão dela, um jovem de 22 anos, quando o ex-companheiro a procurou, ameaçando-a. O rapaz foi ao local onde a irmã e ele estavam e atirou contra o ex-cunhado. Ele foi detido, mas como a Polícia Civil entendeu que agiu em legítima defesa, responderá em liberdade.

O autor do disparo contou à Polícia Militar que, horas antes do crime, estava indo trabalhar quando recebeu uma ligação da irmã dizendo que o ex-marido, contra quem ela tinha medida protetiva, estava na casa dela tentando agredi-la. A mulher seguiu até a residência da mãe, para onde o jovem seguiu e viu o ex-cunhado em uma esquina, perto do imóvel.

Segundo relato do irmão da mulher à PM, o ex-marido dela teria ido na direção dele com a mão na cintura, simulando estar armado. Neste momento, o jovem, pensando que o ex-cunhado atiraria contra ele, sacou uma arma e realizou um disparo – que atingiu o suspeito no abdômen. Mesmo baleado, o homem teria corrido na direção dele, que tentou atirar novamente, sem sucesso.

Os dois continuaram brigando, mas familiares de ambos conseguiram apartar. O autor dos disparos foi preso em flagrante e a arma usada por ele, um revólver calibre 38, foi apreendida. O homem baleado foi socorrido por parentes para o Hospital Geral de Linhares.