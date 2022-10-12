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Descumpriu medida protetiva

Homem tenta agredir ex-mulher e é baleado pelo irmão dela em Linhares

Mulher tinha uma medida protetiva contra ele e acionou o irmão dela, um jovem de 22 anos, quando o ex-companheiro a procurou, ameaçando-a

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 14:03

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 out 2022 às 14:03
Hospital Geral de Linhares - HGL
Hospital Geral de Linhares - HGL Crédito: Prefeitura de Linhares
Um homem foi baleado após tentar agredir sua ex-mulher na noite desta terça-feira (11), no bairro Aviso em Linhares, no Norte do Estado. A mulher tinha uma medida protetiva contra ele e acionou o irmão dela, um jovem de 22 anos, quando o ex-companheiro a procurou, ameaçando-a. O rapaz foi ao local onde a irmã e ele estavam e atirou contra o ex-cunhado. Ele foi detido, mas como a Polícia Civil entendeu que agiu em legítima defesa, responderá em liberdade.
O autor do disparo contou à Polícia Militar que, horas antes do crime, estava indo trabalhar quando recebeu uma ligação da irmã dizendo que o ex-marido, contra quem ela tinha medida protetiva, estava na casa dela tentando agredi-la. A mulher seguiu até a residência da mãe, para onde o jovem seguiu e viu o ex-cunhado em uma esquina, perto do imóvel.
Segundo relato do irmão da mulher à PM, o ex-marido dela teria ido na direção dele com a mão na cintura, simulando estar armado. Neste momento, o jovem, pensando que o ex-cunhado atiraria contra ele, sacou uma arma e realizou um disparo – que atingiu o suspeito no abdômen. Mesmo baleado, o homem teria corrido na direção dele, que tentou atirar novamente, sem sucesso.
Os dois continuaram brigando, mas familiares de ambos conseguiram apartar. O autor dos disparos foi preso em flagrante e a arma usada por ele, um revólver calibre 38, foi apreendida. O homem baleado foi socorrido por parentes para o Hospital Geral de Linhares.
Por nota, a Polícia Civil informou que o jovem de 22 anos foi ouvido e o delegado plantonista entendeu que ele agiu em legítima defesa putativa, já que realizou os disparos após a vítima dar menção que iria pegar alguma arma. O rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade após pagar fiança arbitrada. O caso seguirá sob investigação, segundo a corporação.

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