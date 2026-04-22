Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

A Câmara da Serra deu posse, em sessão plenária realizada na tarde desta quarta-feira (22), a Uanderson Moreira (PDT). Ele assume como suplente na vaga do vereador Marlon Fred (PDT), que está asfastado do cargo desde dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o atual companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem.
O novo dono da cadeira recebeu 884 votos nas eleições de 2024. Já o vereador afastado foi eleito com 4.370 votos.
No último dia 15, o presidente da Câmara da Serra, William Miranda (União), havia informado à reportagem de A Gazeta que havia se esgotado, naquele dia, o prazo de 120 dias de vacância da vaga de vereador sem que houvesse a necessidade de chamar suplente para ocupar o posto.
Um dia antes, no dia 14, Marlon Fred havia sido transferido do regime fechado para o semiaberto, com base em decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Na ocasião, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o vereador teria sido levado para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.
A defesa de Marlon Fred foi procurada, no último dia 15, para mais informações sobre seu afastamento da Câmara de Vereadores, bem como sobre a mudança do regime fechado para o semiaberto. O advogado Homero Mafra, que defende o vereador no processo criminal a que responde, disse entender como natural a convocação do suplente e ressaltou acreditar que o parlamentar voltará em breve ao exercício das funções, tão logo a prisão preventiva seja revogada.
Pedido negado pelo TJES
A defesa do vereador protocolou recurso junto ao TJES visando à autorização para que Marlon Fred, após mudança para o semiaberto, pudesse comparecer às sessões do Legislativo municipal. Na negativa do pedido, a relatora do caso, desembargadora Rachel Durão Correia Lima, afirmou que o recurso não poderia ser provido porque a vedação do exercício do mandato não integra a decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva.
Prisão e ameaças
Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), de 41 anos, foi preso em flagrante no dia 15 de dezembro após invadir, durante a madrugada, a residência da ex-namorada, no bairro Alterosas, na Serra. Ele ainda teria se envolvido em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o parlamentar não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado agredir o atual companheiro da mulher.
Militares foram acionados após denúncia feita pela irmã da ex-namorada do vereador. Segundo o registro, Marlon teria pulado o muro do imóvel, alcançado o segundo piso da casa e passado a gritar e ameaçar familiares, além de agredir com socos e chutes o atual namorado da ex-companheira.
Com a chegada dos policiais, o parlamentar se recusou a sair do local e passou a coagir os familiares da ex-namorada.Ainda conforme o boletim, mesmo após ser colocado na viatura e encaminhado à delegacia, o vereador continuou a fazer ameaças, alegando que “gastaria até R$ 1 milhão para tirar os militares da polícia”.
À época da prisão, os familiares relataram à polícia que vivem coagidos pelo suspeito e temem pelas próprias vidas. De acordo com a Sejus, o vereador tem passagens pelo sistema prisional desde 2011, por embriaguez ao volante e homicídio qualificado, tendo recebido alvará em julho de 2015.