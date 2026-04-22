Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

A Câmara da Serra deu posse, em sessão plenária realizada na tarde desta quarta-feira (22), a Uanderson Moreira (PDT). Ele assume como suplente na vaga do vereador Marlon Fred (PDT), que está asfastado do cargo desde dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o atual companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem.





O novo dono da cadeira recebeu 884 votos nas eleições de 2024. Já o vereador afastado foi eleito com 4.370 votos.





No último dia 15, o presidente da Câmara da Serra, William Miranda (União), havia informado à reportagem de A Gazeta que havia se esgotado, naquele dia, o prazo de 120 dias de vacância da vaga de vereador sem que houvesse a necessidade de chamar suplente para ocupar o posto.

Um dia antes, no dia 14, Marlon Fred havia sido transferido do regime fechado para o semiaberto, com base em decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Na ocasião, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o vereador teria sido levado para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.

A defesa de Marlon Fred foi procurada, no último dia 15, para mais informações sobre seu afastamento da Câmara de Vereadores, bem como sobre a mudança do regime fechado para o semiaberto. O advogado Homero Mafra, que defende o vereador no processo criminal a que responde, disse entender como natural a convocação do suplente e ressaltou acreditar que o parlamentar voltará em breve ao exercício das funções, tão logo a prisão preventiva seja revogada.



