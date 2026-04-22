STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei 12.479/2025 vai ser retomado no início de maio no Supremo Tribunal Federal (STF). A apreciação do caso estava suspensa desde novembro do ano passado, quando o ministro André Mendonça pediu vistas, isto é, ele precisava de mais tempo para analisar a norma capixaba que autoriza pais e responsáveis a vedar a participação dos filhos em "atividades pedagógicas de gênero" nas escolas do Espírito Santo.





Nesta quarta-feira (22), no site do STF, o andamento processual destaca que a ação está pronta para ser apreciada e que o julgamento virtual deverá ser realizado das 11 horas do próximo dia 1º até as 23h59 de 11 de maio. O documento aponta, ainda, que o ministro André Mendonça finalizou a sua análise.





A ação está na corte desde julho e, em 21 de novembro, havia se iniciado o julgamento virtual com a manifestação da ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI, apontando para a inconstitucionalidade da lei. Para ela, a norma viola princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a liberdade de expressão. A previsão era que o julgamento fosse concluído até 1º de dezembro, mas, com o pedido de vistas em 23 de novembro, esse prazo se estendeu até agora. A ação será apreciada por todos os ministros do STF.