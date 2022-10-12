Ataques em Vitória foram próximos a áreas de conflito do tráfico; veja mapa

Criminosos incendiaram um ônibus no bairro Consolação Crédito: Fernando Madeira

A maior parte dos pontos onde ocorreram os ataques a ônibus, realizados na terça-feira (11) e ordenados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), ficam na região central da Capital e em áreas onde o conflito do tráfico de drogas tem sido frequente. Historicamente são ainda locais onde a organização criminosa atua ou mantém aliados.

Os ataques aconteceram em Consolação; na Avenida Marechal Campos; em Santo Antônio; no Parque Moscoso; na Enseada do Suá; na Praia de Santa Helena — todos em Vitória —; e, por fim, na Rodovia do Contorno, na Serra. Além disso, um veículo da reportagem da TV Tribuna também foi alvo de ataques, entre os bairros do Bonfim e da Penha, na Capital.

São locais onde já foram registrados trocas de tiros, confrontos, bloqueios de ruas e avenidas, ataques a ônibus e carros, mortes, ostentação de armas e prisões de várias lideranças do tráfico; e ainda onde as polícias Civil Militar já realizaram diversas operações.

SEDE DO PCV: TRÊS PRIMEIROS ATAQUES

Criminosos incendiaram um ônibus no bairro Consolação Crédito: Fernando Madeira

Os três primeiros ataques — ônibus metralhado, carro da TV Tribuna e coletivo incendiados — ocorreram na região localizada no Bairro da Penha e que envolve as comunidades de Itararé, Jaburu, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica e São Benedito.

É a sede do PCV e de lá saíram algumas das principais lideranças da organização criminosa. Além dos vários registros de confrontos na região, em 2020 e 2021 ocorreram ataques que resultaram no fechamento de grandes avenidas, como Leitão da Silva e Marechal Campos, com depredação a ônibus e viaturas.

Na área já foram registrados vários conflitos, após mortes de traficantes ou até de outros moradores das comunidades, em confrontos com a polícia.

ÁREA DE CHACINA: QUARTO ATAQUE

Ônibus incendiado e destruído ao lado da Basílica de Santo Antônio Crédito: Fernando Madeira

O quarto ataque — incêndio a ônibus — ocorreu na Grande Santo Antonio. Embora não seja uma área que se possa afirmar ser dominada pelo PCV, por haver conflitos com outras facções, o ataque aconteceu bem próximo a um ponto onde existe até identificação da organização criminosa nos muros.

Além de outros conflitos, a região foi palco, em 2020, de uma chacina , na qual quatro jovens foram mortos e outros dois, feridos. As vítimas foram confundidas como membros do PCV por traficantes rivais.

QUINTO ATAQUE: ÁREA DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES

Ônibus incendiado no Parque Moscoso Crédito: Fernando Madeira

TIROS EM AVENIDA: ÁREA DO SEXTO ATAQUE

Bandidos colocaram fogo em ônibus na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

SÉTIMO ATAQUE: PRÓXIMO A ALIADOS

Ônibus incendiado próximo à Terceira Ponte Crédito: Leitor | A Gazeta

TERROR E PÂNICO EM VITÓRIA

Apesar de guardarem proximidade com os locais de atuação do PCV, responsáveis pela investigação ouvidos pela reportagem argumentam que os ataques foram motivados com o objetivo de causar pânico e terror na comunidade. E que partiram de Marujo, principal liderança do PCV em liberdade.

MOTIVAÇÃO DOS CONFLITOS