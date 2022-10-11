Suspeitos de incendiar ônibus em Santo Antônio são apreendidos

Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11) Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

CBN Vitória. Dois menores de idade, de 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Guarda Municipal, suspeitos de participarem de um dos ataques orquestrados contra coletivos nesta terça-feira (11) , em Vitória. A informação foi dada pelo prefeito da Capital capixaba, Lorenzo Pazolini, ao repórter Mário Bonella, da rádio

"Os indícios é que eles têm participação nesse incêndio em Santo Antônio. Foi feito o acompanhamento (dos suspeitos) pelo cerco eletrônico da cidade e nós chegamos até eles. Eles estão recebendo atendimento médico no Pronto Atendimento de São Pedro", informou.

Segundo o prefeito, houve uma perseguição para efetivar a captura dos suspeitos. "Nós lamentamos por tudo isso, mas todas as nossas ações estão focadas em resolver essa situação e estabelecer toda a tranquilidade da cidade", frisou.

HOMENS SÃO PRESOS COM GALÃO DE COMBUSTÍVEL

Além da prisão dos dois menores de idade, outros dois homens - um menor de 17 anos e outro de 21 anos - foram detidos no ponto final do bairro Maria Ortiz, em Vitória, portando um galão de gasolina. De acordo com o major Isaac, da Delegacia Patrimonial, eles foram pegos pois havia uma viatura em uma rua lateral do bairro reforçando o policiamento no local. Os agentes receberam a informação de que haviam suspeitos no ponto de ônibus e, no local, realizaram a abordagem.

Ainda segundo o major, havia um terceiro suspeito - que portava um isqueiro -, mas que conseguiu fugir no momento da abordagem. O homem de 21 anos possui três passagens na polícia por tráfico de drogas.

Após ataque de criminosos, ônibus é incendiado em Santo Antônio, Vitória

MAIS DETIDOS