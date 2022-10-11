Suspeitos de incendiar ônibus em Santo Antônio são apreendidos

Dois menores de idade, de 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Guarda Municipal, suspeitos de participarem de um dos ataques orquestrados contra coletivos nesta terça-feira (11), em Vitória. A informação foi dada pelo prefeito da Capital capixaba, Lorenzo Pazolini, ao repórter Mário Bonella, da rádio CBN Vitória.
"Os indícios é que eles têm participação nesse incêndio em Santo Antônio. Foi feito o acompanhamento (dos suspeitos) pelo cerco eletrônico da cidade e nós chegamos até eles. Eles estão recebendo atendimento médico no Pronto Atendimento de São Pedro", informou.
Segundo o prefeito, houve uma perseguição para efetivar a captura dos suspeitos. "Nós lamentamos por tudo isso, mas todas as nossas ações estão focadas em resolver essa situação e estabelecer toda a tranquilidade da cidade", frisou.
HOMENS SÃO PRESOS COM GALÃO DE COMBUSTÍVEL
Além da prisão dos dois menores de idade, outros dois homens - um menor de 17 anos e outro de 21 anos - foram detidos no ponto final do bairro Maria Ortiz, em Vitória, portando um galão de gasolina. De acordo com o major Isaac, da Delegacia Patrimonial, eles foram pegos pois havia uma viatura em uma rua lateral do bairro reforçando o policiamento no local. Os agentes receberam a informação de que haviam suspeitos no ponto de ônibus e, no local, realizaram a abordagem.
Ainda segundo o major, havia um terceiro suspeito - que portava um isqueiro -, mas que conseguiu fugir no momento da abordagem. O homem de 21 anos possui três passagens na polícia por tráfico de drogas.
Após ataque de criminosos, ônibus é incendiado em Santo Antônio, Vitória
Esse é o terceiro ônibus vandalizado por bandidos nesta terça, já que, pela manhã, um coletivo foi metralhado na região do Bonfim. Em seguida, eles chegaram a atear fogo num carro de reportagem da TV Tribuna, além de ameaçar cinegrafista e repórter da emissora.
A motivação para os ataques foi a morte de um traficante do Bairro da Penha, após confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (10).
MAIS DETIDOS
Em entrevista para a repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o major Isaac, da Polícia Militar, informou que o total de detidos envolvidos nos ataques aos coletivos é de 7 pessoas. A PM chegou até os suspeitos após denúncias anônimas. Com eles, a polícia apreendeu galões de combustíveis.