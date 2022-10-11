Tensão em Vitória: de tiros a incêndio, terceiro ônibus é alvo de ataques

Enquanto um ônibus era incendiado em Consolação, Vitória, criminosos orquestraram mais um ataque na tarde desta terça-feira (11), ateando fogo em outro coletivo, dessa vez no bairro Santo Antônio.
Esse é o terceiro ônibus vandalizado por bandidos nesta terça, já que, pela manhã, um coletivo foi metralhado na região do Bonfim. Em seguida, eles chegaram a atear fogo num carro de reportagem da TV Tribuna, além de ameaçar cinegrafista e repórter da emissora.
Em nota, a Rede Tribuna condenou o ataque sofrido e informou logo ter adotado medidas para resguardar o profissional ameaçado.
"A primeira providência que a Rede Tribuna tomou foi resguardar a vida do nosso profissional. Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa"., disse a empresa de comunicação.
A motivação para os ataques foi a morte de um traficante do Bairro da Penha, após confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (10).
Após ataque de criminosos, ônibus é incendiado em Santo Antônio, Vitória
ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU
Na noite desta segunda-feira (10), policiais receberam uma denúncia de que Fernando Moraes Pimenta, o Marujo (chefe do tráfico do Bairro da Penha e Bonfim, número um da lista dos mais procurados do Espírito Santo) estaria na escadaria Alexandre Rodrigues, no Bonfim, com seguranças munidos de armas longas, como fuzil e espingarda de calibre 12.
Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os suspeitos começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida.
Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O jovem é apontado pela polícia como segurança de Marujo. Logo na manhã desta terça-feira (11), os ataques relacionados à morte começaram.
- Ônibus é metralhado na região de Consolação
- Criminosos ateiam fogo em carro de reportagem e ameaçam profissionais da imprensa, no Bairro da Penha
- Coletivo é incendiado em Consolação
- Bandidos tacam fogo em terceiro ônibus, no bairro Santo Antônio
QUEM ERA O JOVEM MORTO
Contra Jonathan havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Segundo informações do serviço de inteligência, o jovem era conhecido por ser um “faixa preta”, com a função de realizar a segurança imediata de Marujo e responsável por todos os ataques que o Primeiro Comando de Vitória (PCV), a qual pertence, realiza no Espírito Santo.
Após a troca de tiros, o comando da Polícia Militar mobilizou reforço nas imediações para segurança de moradores e das pessoas que circulam nas principais vias da região, durante a madrugada e na manhã desta terça-feira (11).