Tensão em Vitória: após ônibus ser metralhado, outro coletivo é incendiado

Um ônibus foi incendiado por volta das 13h30 na Avenida Marechal Campos, altura de Consolação, em Vitória. Ao mesmo tempo, bandidos atearam fogo num segundo coletivo, dessa vez no bairro Santo Antônio. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros à reportagem da TV Gazeta.
As ações acontecem durante uma terça-feira tensa na Capital: mais cedo, outro coletivo foi metralhado na região, em Consolação; em seguida, criminosos atearam fogo em um carro da reportagem da TV Tribuna e ameaçaram um cinegrafista e uma repórter da empresa. A motivação para os ataques foi a morte de um traficante do Bairro da Penha, após confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (10).
Em nota, a Rede Tribuna condenou o ataque sofrido e informou logo ter adotado medidas para resguardar o profissional ameaçado.
"A primeira providência que a Rede Tribuna tomou foi resguardar a vida do nosso profissional. Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa", disse a empresa de comunicação.
A fumaça de Consolação pode ser vista de diversos pontos de Vitória. Confira no vídeo:
ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU
Na noite desta segunda-feira (10), policiais receberam uma denúncia de que Fernando Moraes Pimenta, o Marujo (chefe do tráfico do Bairro da Penha e Bonfim, número um da lista dos mais procurados do Espírito Santo) estaria na escadaria Alexandre Rodrigues, no Bonfim, com seguranças munidos de armas longas, como fuzil e espingarda de calibre 12.
Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os suspeitos começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida.
Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O jovem é apontado pela polícia como segurança de Marujo. Logo na manhã desta terça-feira (11), os ataques relacionados à morte começaram.