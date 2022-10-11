Tensão em Vitória: após ônibus ser metralhado, outro coletivo é incendiado

TV Gazeta. Um ônibus foi incendiado por volta das 13h30 na Avenida Marechal Campos, altura de Consolação, em Vitória . Ao mesmo tempo, bandidos atearam fogo num segundo coletivo, dessa vez no bairro Santo Antônio. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros à reportagem da

Em nota, a Rede Tribuna condenou o ataque sofrido e informou logo ter adotado medidas para resguardar o profissional ameaçado.

"A primeira providência que a Rede Tribuna tomou foi resguardar a vida do nosso profissional. Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa", disse a empresa de comunicação.

A fumaça de Consolação pode ser vista de diversos pontos de Vitória. Confira no vídeo:

ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU

Na noite desta segunda-feira (10), policiais receberam uma denúncia de que Fernando Moraes Pimenta, o Marujo (chefe do tráfico do Bairro da Penha e Bonfim, número um da lista dos mais procurados do Espírito Santo ) estaria na escadaria Alexandre Rodrigues, no Bonfim, com seguranças munidos de armas longas, como fuzil e espingarda de calibre 12.

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os suspeitos começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida.