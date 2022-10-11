Motociclista bate de frente com viatura da PM em acidente em Alegre

Um motociclista de 19 anos bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (11), na BR 482, no distrito de Celina, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a PM, o jovem estava ultrapassando um caminhão quando o acidente aconteceu. Ele foi socorrido com lesões graves.
De acordo com as informações divulgadas pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h. O motociclista seguia sentido Alegre - Celina, quando, ao ultrapassar um caminhão, colidiu frontalmente com a viatura da corporação.
A PM informou que o condutor da moto CG 150,qque não teve o nome divulgado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com lesões graves e encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.
A rodovia ficou interditada por volta de 40 minutos durante o atendimento médico. A ocorrência também foi atendida pelo Corpo Bombeiros.