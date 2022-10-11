Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 482

Motociclista bate de frente com viatura da PM em acidente em Alegre

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava ultrapassando um caminhão quando o acidente aconteceu, na manhã desta terça-feira (11). Ele foi socorrido com lesões graves

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 14:11

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 out 2022 às 14:11
Um motociclista de 19 anos bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (11), na BR 482, no distrito de Celina, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a PM, o jovem estava ultrapassando um caminhão quando o acidente aconteceu. Ele foi socorrido com lesões graves. 
De acordo com as informações divulgadas pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h. O motociclista seguia sentido Alegre - Celina, quando, ao ultrapassar um caminhão, colidiu frontalmente com a viatura da corporação.
Motociclista ultrapassa caminhão e colide em viatura da PM em Alegre
Motociclista, que seguia sentido Alegre - Celina, bateu de frente com viatura Crédito: Divulgação | 3° BPMES
A PM informou que o condutor da moto CG 150,qque não teve o nome divulgado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com lesões graves e encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.
A rodovia ficou interditada por volta de 40 minutos durante o atendimento médico. A ocorrência também foi atendida pelo Corpo Bombeiros.

Veja Também

Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão em Alegre

Motorista morre após carreta tombar em acidente em rodovia de Alegre

Carga de cigarros avaliada em R$ 50 mil é roubada em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alegre ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados