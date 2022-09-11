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Guerra do tráfico

Tiros em Vitória: morto em confronto com a PM queria invadir a Piedade

Segundo capitão da PM, eram mais de 20 homens fortemente armados que chegaram à Piedade anunciando a invasão, em mais um capítulo da guerra do tráfico na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2022 às 10:48

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 10:48

PM detém três homens, apreende armas de fogo, colete balístico e drone utilizados no por criminosos no Morro da Piedade
Material apreendido com suspeitos detidos após confronto na Piedade Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A ação que terminou em tiros e morte em Vitória neste sábado (10) foi fruto, segundo a Polícia Militar, de uma tentativa de invasão de um líder do tráfico rival ao Morro da Piedade. Rogério Mello Chagas, de 31 anos — apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Cabral — estava com comparsas, que entraram em confronto contra os PMs que estavam no local. Dois suspeitos foram baleados e encaminhados a um hospital, mas Rogério acabou morrendo.
Tiros em Vitória - morto em confronto com a PM queria invadir a Piedade
Segundo o comandante da Força Tática do 1º Batalhão, Capitão Almeida, a polícia estava no Morro da Piedade porque recebeu uma denúncia de que cerca de 20 homens saíram do Cabral, pela mata, e invadiriam o morro rival. Com coletes, vestidos de preto, os suspeitos estavam fortemente armados e chegaram gritando que estavam invadindo.
“Acreditamos que, se não chegássemos a tempo, poderia ocorrer uma tragédia. Eram mais de 20 indivíduos que foram até lá com a intenção de provocar uma chacina”, afirmou o capitão.
Rogério Mello Chagas, de 31 anos, traficante morto em confronto com a PM na Piedade
Rogério Mello Chagas, de 31 anos, morto em confronto. Segundo a PM, ele chefiava o tráfico de drogas do Morro do Cabral e planejava invadir o Morro da Piedade Crédito: Divulgação | Polícia Militar

TRÊS DETIDOS

Os nomes dos três detidos na ação policial não foram divulgados, mas, segundo a PM, possuem extensa ficha criminal, de porte ilegal de arma a tráfico de drogas. Um deles foi baleado durante o confronto. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Os outros dois indivíduos foram abordados e detidos por uma equipe da PM que dava apoio à ocorrência, no entorno do Parque Moscoso. 

ARMAS E ATÉ DRONE APREENDIDOS

O suspeito baleado seguia em atendimento médico e os outros dois detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Com eles, os policiais apreenderam armas, muita munição e até um drone. Veja lista:

Apreendidos

► Espingarda calibre 12
► Duas pistolas calibre 9mm
► Dois carregadores calibre 9mm
► Carregador com capacidade para 40 munições
► 106 munições calibre 9mm
► 8 munições calibre 12
► Drone com duas baterias reservas
► Rádio-comunicadores
► Capa de colete
► Par de placas balísticas
► Celulares e pedras de crack

POLICIAMENTO REFORÇADO

Para evitar novos conflitos, o capitão Almeida informou que o policiamento foi reforçado no Morro do Cabral, Ilha do Príncipe, Moscoso, Alagoano, Piedade e Forte São João.

NA DELEGACIA

Em nota, a Polícia Civil informou que três suspeitos foram apresentados pelo boletim unificado da Polícia Militar à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a corporação, os jovens de 18 e 20 anos foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo – o de 20 anos também responderá pelo "crime de tentativa de homicídio contra agente lei, sendo, posteriormente, encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Já o suspeito de 19 anos, assinou um termo circunstanciado pelo crime de posse de drogas para consumo próprio e foi liberado para responder em liberdade", destacou.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, "durante a ocorrência, um suspeito de 31 anos foi a óbito decorrente a um confronto com a Polícia Militar. Por isso, o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou a corporação. 

Atualização

12/09/2022 - 6:44
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou com informações sobre o atendimento à ocorrência. O texto foi atualizado.

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