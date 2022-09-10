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Violência

Dois são baleados após confronto com a polícia na Piedade, em Vitória

Uma das vítimas morreu após dar entrada no hospital. De acordo com a Polícia Militar, suspeitos teriam disparado contra os agentes, na tarde deste sábado (10), que revidaram
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 set 2022 às 16:18

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 16:18

Duas pessoas foram baleadas após um confronto com a Polícia Militar na tarde deste sábado (10), no bairro Piedade, em Vitória. Um dos suspeitos atingidos morreu após dar entrada no hospital. Moradores do entorno relataram ter ouvido diversos disparos por volta das 14h30.
De acordo com a PM, "guarnições da Polícia Militar prosseguiram ao bairro Piedade, em Vitória, para averiguar denúncias de disparos de arma de fogo na região, quando foram surpreendidas pelos criminosos que atiraram contra as equipes, que revidaram".
Ainda segundo a corporação, dois suspeitos foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade, enquanto o outro segue internado. A PM não informou a identidade de nenhum deles. 
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, já que a ocorrência foi encaminhada ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

10/09/2022 - 5:45
Às 17h45, a Polícia Militar informou que um dos baleados morreu após dar entrada no hospital. A matéria foi atualizada.

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