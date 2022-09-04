São Marcos

Adolescente é detido após confronto com tiros contra a PM na Serra

Jovem de 15 anos assumiu ter sido autor de disparos e disse aos policiais que a intenção era "matar qualquer um que estivesse naquele lugar"
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 11:41

Um grupo armado entrou em confronto com a Polícia Militar na noite de sábado (3), em São Marcos, na Serra, e um adolescente de 15 anos acabou apreendido. Segundo a PM, militares faziam patrulhamento na região, em um local conhecido por intenso tráfico de drogas e guerra entre gangues, quando encontraram quatro pessoas armadas. 
Ao visualizarem a viatura policial, o grupo tentou fugir e começou a atirar contra os militares e moradores da região. Os PMs revidaram. Todos fugiram por um terreno baldio. Durante as buscas, os militares encontraram três armas em uma casa abandonada e conseguiram deter o adolescente que fazia parte do grupo.
Ao ser detido, o jovem de 15 anos assumiu ter atirado e disse aos policiais que a intenção "era matar qualquer pessoa que estivesse naquele lugar". As armas e o adolescente foram levados à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Armas e munições apreendidas após confronto na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Não houve registro de feridos durante a ocorrência, segundo a Polícia Militar.

