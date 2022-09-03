Carro é alvo de tiros e homem fica ferido nas costas em avenida da Serra

Carro foi alvo de tiros em Serra Sede Crédito: Arquivo pessoal

Um carro foi alvo de disparos de arma de fogo quando passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, em Serra Sede, por volta das 22h40 de sexta-feira (2). Policiais militares identificaram três marcas de tiros na traseira do veículo. Um homem de 33 anos , que estava sentado no banco do carona, foi atingido nas costas por um dos disparos.

Três pessoas estavam dentro do carro: o motorista, 35 anos, que não ficou ferido; o carona, 33 anos, alvo de um tiro nas costas; e o candidato a deputado estadual Jorge Félix, 56 anos. O candidato, que é jornalista e por muitos anos trabalhou na TV Gazeta, não ficou ferido, segundo o boletim de ocorrência.

O carro estava saindo de um campo em Serra Sede, passando perto de uma igreja, em direção à BR 101, quando foi alvo dos disparos. Segundo relato à polícia, as pessoas que estavam dentro do carro não conseguiram ver quem atirou. Após ser atingido por um tiro, o carona, que é coordenador de campanha de Félix, foi levado, no mesmo carro, para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

A equipe policial identificou três marcas de tiro no lado traseiro direito do veículo. Um foi de raspão e dois perfuraram o farol e a tampa do porta-malas. O último perfurou o banco traseiro e o banco do carona antes de atingir a vítima.

De acordo com o relatado pelos policiais no boletim, a vítima foi atendida no Hospital Jayme Santos Neves com estado de saúde estável.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.