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Saúde estável

Carro é alvo de tiros e homem fica ferido nas costas em avenida da Serra

O carro estava saindo de um campo em Serra Sede, passando perto de uma igreja, em direção à BR 101, quando foi alvo dos disparos. Foram três tiros contra o veículo
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 set 2022 às 10:06

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 10:06

Carro foi alvo de tiros em Serra Sede
Carro foi alvo de tiros em Serra Sede Crédito: Arquivo pessoal
Um carro foi alvo de disparos de arma de fogo quando passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, em Serra Sede, por volta das 22h40 de sexta-feira (2). Policiais militares identificaram três marcas de tiros na traseira do veículo. Um homem de 33 anos , que estava sentado no banco do carona, foi atingido nas costas por um dos disparos.
Três pessoas estavam dentro do carro: o motorista, 35 anos, que não ficou ferido; o carona, 33 anos, alvo de um tiro nas costas; e o candidato a deputado estadual Jorge Félix, 56 anos. O candidato, que é jornalista e por muitos anos trabalhou na TV Gazeta, não ficou ferido, segundo o boletim de ocorrência.
O carro estava saindo de um campo em Serra Sede, passando perto de uma igreja, em direção à BR 101, quando foi alvo dos disparos. Segundo relato à polícia, as pessoas que estavam dentro do carro não conseguiram ver quem atirou. Após ser atingido por um tiro, o carona, que é coordenador de campanha de Félix, foi levado, no mesmo carro, para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
A equipe policial identificou três marcas de tiro no lado traseiro direito do veículo. Um foi de raspão e dois perfuraram o farol e a tampa do porta-malas. O último perfurou o banco traseiro e o banco do carona antes de atingir a vítima.
De acordo com o relatado pelos policiais no boletim, a vítima foi atendida no Hospital Jayme Santos Neves com estado de saúde estável.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no hospital responsável pelo atendimento da vítima do disparo. De acordo com os militares, a vítima não soube informar a autoria dos disparos ou a motivação do fato.

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