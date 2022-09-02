PM preso por tráfico é investigado por desaparecimento de perito no ES

Celso Marvila está desaparecido desde 3 de agosto, quando caminhonete dele foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta

A informação foi confirmada no termo de audiência de custódia de Lucas, publicado nesta sexta-feira (2), ocasião em que Lucas teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Policiais estiveram na casa do soldado para cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do desaparecimento de Celso Marvila, inclusive, o carro dele, um Audi, foi apreendido na operação. No entanto, como foram encontradas drogas no imóvel, Lucas acabou detido, autuado por tráfico e encaminhado ao presídio.

No documento da audiência de custódia que manteve o policial militar preso, a juíza Raquel de Almeida Valinho destacou que "há investigações em curso em desfavor de Lucas, por suposto envolvimento" no caso do perito Celso Marvila, "razão pela qual entende por necessária a custódia cautelar, nesse momento".

PRISÃO CONVERTIDA PARA PREVENTIVA

Ainda segundo o termo da audiência, um dos fatores para que a prisão de Lucas fosse convertida para preventiva foi o fato dele ter arremessado um celular para um terreno vizinho, antes da polícia entrar na residência dele, em Barra do Jucu, Vila Velha.

"Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo para a garantia da Ordem Pública e da instrução processual, diante da suposta conduta daquele de dispensar um aparelho celular quando percebeu que sua residência seria alvo de mandado de busca e apreensão, o que demonstra que, possivelmente, dificultará a instrução criminal", disse a juíza no documento.

ENTENDA A PRISÃO

O policial reformado foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele na manhã de quinta-feira (1º). Na residência do soldado foram apreendidos pacotes com MD (droga sintética) e maconha, balança de precisão e material de embalo.

Durante a ação, policiais também apreenderam um carro – Audi A3, uma arma sem registro, munições, dinheiro e três celulares.

A operação da DHPP de Vila Velha em que Lucas foi preso também aconteceu em Parque das Gaivotas e no Jockey Clube, no mesmo município, local onde Marvila é presidente.

Imagens das buscas com uso de cães farejadores e retroescavadeira na área do Jockey Clube do Espírito Santo, localizado em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta, com policiais que estavam no Jockey, o caso antes era tido como desaparecimento, mas agora apresenta fortes indícios de assassinato. Nas buscas no Jockey, houve ainda apoio do Corpo de Bombeiros , cães farejadores e uma retroescavadeira. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da, com policiais que estavam no Jockey, o caso antes era tido como desaparecimento, mas agora apresenta fortes indícios de assassinato.

O carro de Celso Marvila foi encontrado incendiado em uma estrada no Xuri , em Vila Velha, no dia 3 de agosto e, desde então, não há informações sobre o paradeiro do perito aposentado.

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar confirmou que o policial militar reformado Lucas dos Santos Lage foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão e posteriormente autuado em flagrante. Segundo a corporação, o PM foi levado ao presídio militar.

Já a Polícia Civil informou que mais informações, além das já divulgadas, não seriam repassadas. Veja na íntegra:

"As investigações e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, relacionadas ao desaparecimento do perito oficial criminal aposentado, Celso Marvila Lima, estão em andamento. Durante esta quinta-feira (1º), foram realizadas diligências em busca do perito desaparecido desde o dia 3 de agosto. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em bairros do município de Vila Velha, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente foi encaminhada ao presídio. O perito ainda não foi localizado e não há outras informações que possam ser divulgadas".

O QUE DIZ A DEFESA DE LUCAS

Procurada por A Gazeta, a defesa do policial militar reformado disse que Lucas dos Santos Lage nega envolvimento com tráfico, e informou que a droga apreendida na casa dele era somente para uso pessoal.

Questionada sobre o possível envolvimento do militar com as investigações relacionadas ao caso do perito aposentado, a defesa negou "qualquer participação com relação ao homicídio" de Celso Marvila Lima, informou, em nota. Disse ainda que outras informações estão impossibilitadas de serem divulgadas, tendo em vista as investigações ocorrem sob o segredo de Justiça.