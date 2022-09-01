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Suspeita de assassinato

Polícia faz buscas por corpo de perito com cães e retroescavadeira no Jockey Clube

Celso Marvila ocupava cargo de presidente do local, que fica em Vila Velha. Buscas são feitas nesta quinta (1°), pois há suspeita de que ele tenha sido assassinado e, posteriormente, enterrado na área
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2022 às 12:45

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 12:45

Imagens das buscas com uso de cães farejadores e retroescavadeira na área do Jockey Clube do Espírito Santo, localizado em Vila Velha
Imagens das buscas com uso de cães farejadores e retroescavadeira na área do Jockey Clube Crédito: Rodrigo Gomes
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (1º) uma operação para tentar encontrar o perito aposentado Celso Marvila, que está desaparecido há quase um mês. Com apoio do Corpo de Bombeiros, cães farejadores e uma retroescavadeira, as equipes vasculharam o Jockey Clube do Espírito Santo, em Vila Velha, do qual Marvila era o presidente. 
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, com policiais que estavam no jockey, o caso antes era tido como desaparecimento, mas agora apresenta fortes indícios de assassinato.
carro de Celso Marvila foi encontrado incendiado em uma estrada no Xuri, em Vila Velha, no dia 3 de agosto e, desde então,  não há informações sobre o paradeiro do perito aposentado da Polícia Civil desde o dia 3 de agosto.
Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha
Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ
Na tarde desta quinta, as equipes policiais não estavam mais no centro hípico, embora as buscas continuassem em outras regiões, como Barra do Jucu e Parque das Gaivotas.
Até as 19 horas, a Polícia Civil informou que "nenhum indício foi encontrado e as buscas por Celso Marvila continuam, inclusive, com apoio do Corpo de Bombeiros". 

Buscas com uso de cães farejadores e retroescavadeira na área do Jockey Clube do Espírito Santo

CARRO APREENDIDO

Segundo apuração da TV Gazeta, um carro foi apreendido durante a operação que busca pelo perito aposentado, no entanto não foi informado qual a relação com o desaparecimento. Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil explicou que também foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, sem citar quais. "Não há informações que possam ser divulgadas", finalizou.

O que diz a polícia | Na íntegra

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, informa que realizou diligências durante está quinta-feira (1), em busca do perito Celso Marvila Lima, desaparecido desde o dia 3 de agosto. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em bairros do município de Vila Velha, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O perito ainda não foi localizado e não há outras informações que possam ser divulgadas.

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