Polícia faz buscas por corpo de perito com cães e retroescavadeira no Jockey Clube

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, informa que realizou diligências durante está quinta-feira (1), em busca do perito Celso Marvila Lima, desaparecido desde o dia 3 de agosto. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em bairros do município de Vila Velha, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O perito ainda não foi localizado e não há outras informações que possam ser divulgadas.