Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drama e aflição

Família de perito policial desaparecido no ES fala pela 1ª vez

Celso Marvila trabalhou por mais de 42 anos na Polícia Civil, ajudando a elucidar diversos crimes. Ele se aposentou em 2020 e está desaparecido há mais de uma semana
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 ago 2022 às 15:57

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 15:57

Há mais de uma semana aguardando por respostas, familiares do perito policial aposentado Celso Marvila Lima — que está desaparecido desde o dia 3 de agosto — falaram pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista exclusiva ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, eles narram que vivem um pesadelo em meio à angústia da espera cheia de incertezas.
"É muito triste, um desespero, uma aflição. Parece que a ficha ainda não caiu. É horrível, horroroso", desabafou a filha. Sem ter notícias sobre o que aconteceu com o pai, o filho também desabafou. "Não tem vestígio de nada. Tenho que tomar remédio para dormir", afirmou.
"Qualquer informação que alguém tiver, por favor, entre em contato. Qualquer informação é muito importante. Precisamos encontrá-lo"
Filha de Celso - Não quis ser identificada

CASO É COMPLEXO

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta com fontes policiais, o caso é considerado "complexo" e  a Polícia Civil trabalha com três linhas de investigação, mas não foram reveladas quais. Em busca por respostas, familiares e amigos deram início a uma campanha nas redes sociais, pedindo colaboração também da população.
Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha
Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada totalmente incendiada em Xuri, Vila Velha , mas não há informações sobre o paradeiro dele Crédito: Fabricio Christ |  Montagem A Gazeta
De acordo com a Polícia Civil, o perito Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020 e trabalhou por mais de 42 anos na corporação. Agora, depois de ele ter ajudado a elucidar diversos crimes cometidos no Espírito Santo, a família espera que o desaparecimento dele não fique sem solução.

INVESTIGAÇÕES CONTINUAM

Em nota enviada nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática da corporação. "Até o momento, ele não foi localizado", afirmou.
"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). No site é possível anexar imagens e vídeos. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação.
Família de perito policial desaparecido no ES fala pela 1 vez

Veja Também

Motorista assassinado a tiros na Serra sonhava em ser policial militar

Polícia prende suspeitos de torturar mulher em Colatina para "dar lição"

Motorista de aplicativo tem carro metralhado e é assassinado na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia apreende 118 kg de cocaína em carro de luxo em SP
Imagem de destaque
Redes sociais e algoritmos: veja como eles afetam a saúde mental
Imagem de destaque
Lanche saudável: 4 receitas ricas em proteínas para o café da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados