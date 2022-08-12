Família de perito policial desaparecido no ES fala pela 1ª vez

Há mais de uma semana aguardando por respostas, familiares do perito policial aposentado Celso Marvila Lima — que está desaparecido desde o dia 3 de agosto — falaram pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista exclusiva ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, eles narram que vivem um pesadelo em meio à angústia da espera cheia de incertezas.
"É muito triste, um desespero, uma aflição. Parece que a ficha ainda não caiu. É horrível, horroroso", desabafou a filha. Sem ter notícias sobre o que aconteceu com o pai, o filho também desabafou. "Não tem vestígio de nada. Tenho que tomar remédio para dormir", afirmou.
"Qualquer informação que alguém tiver, por favor, entre em contato. Qualquer informação é muito importante. Precisamos encontrá-lo"
CASO É COMPLEXO
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta com fontes policiais, o caso é considerado "complexo" e a Polícia Civil trabalha com três linhas de investigação, mas não foram reveladas quais. Em busca por respostas, familiares e amigos deram início a uma campanha nas redes sociais, pedindo colaboração também da população.
De acordo com a Polícia Civil, o perito Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020 e trabalhou por mais de 42 anos na corporação. Agora, depois de ele ter ajudado a elucidar diversos crimes cometidos no Espírito Santo, a família espera que o desaparecimento dele não fique sem solução.
INVESTIGAÇÕES CONTINUAM
Em nota enviada nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática da corporação. "Até o momento, ele não foi localizado", afirmou.
"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). No site é possível anexar imagens e vídeos. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação.
Família de perito policial desaparecido no ES fala pela 1 vez