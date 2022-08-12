Polícia prende suspeitos de torturar mulher em Colatina para "dar lição"

Três homens foram presos na noite de quinta-feira (11), em São Marcos, Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, suspeitos de aparecerem em vídeos ostentando armas e de torturar uma moradora do bairro para "dar lição". Segundo a Polícia Militar , eles justificaram que a violência contra mulher ocorreu porque ela teria furtado uma loja – o que poderia atrair policiais para a região, contrariando regras do tráfico.

O capitão Balbino, da PM, que atuou na operação responsável pela prisão do trio, disse em entrevista à TV Gazeta Noroeste que um dos integrantes do trio se intitulou o chefe do tráfico de drogas da região.

“Segundo informações dos detidos, a mulher teria cometido um furto em um comércio do bairro e eles cometeram as agressões como lição para que não ocorressem mais crimes na região. São traficantes, e crimes contra o patrimônio acabam levando a Polícia Militar até o local. Isso, de certa forma, gera um incômodo neles, impedindo o tráfico”, comentou o capitão da PM.

Imagens fortes que circulam em redes sociais mostram a mulher caída ao chão, desacordada e com ferimentos pelo corpo. Em um momento, um dos indivíduos aproxima a lâmina de um facão do rosto da vítima. Os militares identificaram os suspeitos a partir de vídeos que os próprios indivíduos compartilhavam, inclusive ostentando armas.

Trio foi preso após intimidarem moradores e torturarem uma mulher Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar disse que um dos suspeitos foi localizado em uma escadaria e tentou fugir, mas acabou alcançado e detido. Na residência em que ele estava, policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação caseira, duas balanças de precisão, pedras de crack prontas para o comércio, pedras de crack brutas, diversos pinos cocaína, materiais para embalo de entorpecentes e munições.

Na mesma escadaria, os militares encontraram um segundo suspeito, que correu e dispensou uma sacola. Durante abordagem, os policiais constataram que o material dispensado era buchas de maconha prontas para a venda.

Em seguida, em uma rua, foi visualizado o principal alvo das buscas, o suspeito de aparecer no vídeo das agressões portando o facão. Segundo a PM, ele também tentou fugir, mas acabou detido. Com o homem, foi apreendida uma balança de precisão, outras buchas de maconha prontas para comercialização, material de preparo, dinheiro e munições.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL