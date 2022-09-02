PM é preso em casa por tráfico de drogas durante operação em Vila Velha

Lucas dos Santos Lage, preso por tráfico, é soldado da reserva da PM Crédito: Carlos Alberto Silva

Um policial militar da reserva de 35 anos foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele na Barra do Jucu, em Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (1º). Na residência do soldado Lucas dos Santos Lage foram apreendidos pacotes com MD (droga sintética) e maconha, balança de precisão e material de embalo. Durante a ação, policiais também apreenderam um carro – Audi A3, uma arma sem registro, munições, dinheiro e três celulares.

Lucas dos Santos Lage foi preso durante uma operação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha – que aconteceu também no bairro Parque das Gaivotas e no Jockey Clube, no mesmo município – relacionada ao desaparecimento de Celso Marvila Lima, perito da Polícia Civil aposentado visto pela última vez no dia 3 de agosto deste ano.

Em audiência de custódia nesta sexta-feira (2), a Justiça converteu a prisão de Lucas em preventiva por entender que ele poderia dificultar as investigações do caso. No boletim de ocorrência a que A Gazeta teve acesso, os policiais relatam que, ao ter a casa cercada, o PM jogou o celular em um terreno vizinho – movimentação que foi registrada por um drone da equipe de Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil.

"...Diante da suposta conduta daquele de dispensar um aparelho celular quando percebeu que sua residência seria alvo de mandado de busca e apreensão, o que demonstra que, possivelmente, dificultará a instrução criminal, bem como destacando-se que há investigações em curso em seu desfavor, por suposto envolvimento na morte de um perito aposentado da Polícia Civil, razão pela qual entendo por necessária a custódia cautelar..." Trecho do termo de audiência de custódia - Cargo do Autor

Polícia buscou corpo de Celso Marvila dentro de Jockey Clube, em Vila Velha Crédito: Montagem | Rodrigo Gomes

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta quinta-feira (1º) e, quando a equipe chegou ao local, Lucas teria demorado para abrir a porta e permitir que os militares vasculhassem a residência, momento em que o celular teria sido dispensado.

No local, foram apreendidos:

Um carro Audi A3

Uma pistola .40 Taurus sem registro

Três celulares

Diversas munições de calibres variados, inclusive de fuzil

R$ 9.200 em espécie

Um pacote com a droga MD (droga sintética)

Dois pacotes de maconha

Material para embalo

Balança de precisão

ARMA SEM REGISTRO

Questionado sobre a pistola .40 Taurus sem registro apreendida na residência, Lucas disse aos policiais que a arma é de um conhecido e estava na casa para que ele pudesse limpar.

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar confirmou que o policial militar reformado Lucas dos Santos Lage foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão e posteriormente autuado em flagrante. Segundo a corporação, o PM foi levado ao presídio militar.

Segue, na íntegra: "As investigações e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, relacionadas ao desaparecimento do perito oficial criminal aposentado, Celso Marvila Lima, estão em andamento. Durante esta quinta-feira (1º), foram realizadas diligências em busca do perito desaparecido desde o dia 3 de agosto. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em bairros do município de Vila Velha, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente foi encaminhada ao presídio. O perito ainda não foi localizado e não há outras informações que possam ser divulgadas". Já a Polícia Civil enviou uma nota sobre o assunto."As investigações e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, relacionadas ao desaparecimento do perito oficial criminal aposentado, Celso Marvila Lima, estão em andamento. Durante esta quinta-feira (1º), foram realizadas diligências em busca do perito desaparecido desde o dia 3 de agosto. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em bairros do município de Vila Velha, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente foi encaminhada ao presídio. O perito ainda não foi localizado e não há outras informações que possam ser divulgadas".

O QUE DIZ A DEFESA DE LUCAS

Procurada por A Gazeta, a defesa do policial militar reformado disse que Lucas dos Santos Lage nega envolvimento com tráfico de drogas, e informou que a droga apreendida na casa dele era somente para uso pessoal.

Questionada sobre o possível envolvimento do militar com as investigações relacionadas ao caso do perito aposentado, a defesa negou "qualquer participação com relação ao homicídio" de Celso Marvila Lima, informou, em nota. Disse ainda que outras informações estão impossibilitadas de serem divulgadas, tendo em vista as investigações ocorrem sob o segredo de justiça.

Por fim, o advogado disse que declara a sua total confiança nas instituições envolvidas e ao final das investigações a sua inocência será comprovada.