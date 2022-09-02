Polícia fecha cassino clandestino que funcionava em casa na Praia da Costa

16 máquinas de caça-níquel foram encontradas em cassino clandestino na Praia da Costa Crédito: Reprodução/PCES

Um cassino clandestino que funcionava em uma casa no bairro Praia da Costa, em Vila Velha , foi desativado durante uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (1º). A corporação informou que uma pessoa que trabalhava no ambiente foi detida. Local já foi alvo de uma ação policial há cerca de um ano.

Veja abaixo: No local, a equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) apreendeu 16 máquinas caça-níqueis, 16 CPUs, 13 monitores, 13 teclados, máquina de cartão e R$ 440,00 em espécie. A Polícia Civil divulgou um vídeo que mostra o interior do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, a funcionária detida assinou um Termo Circunstanciado pelo crime de exploração de jogos de azar e foi liberada.

IMÓVEL PARECIA DESOCUPADO

A polícia explicou que as investigações começaram a partir de uma denúncia de um morador da região, que relatou que um cassino clandestino funcionava no local. Segundo o delegado Márcio Braga, da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi), contou que o imóvel não levantava suspeita porque parecia não estar habitado.

"O imóvel não levanta suspeitas e, à primeira vista, parece estar desocupado. A entrada é realizada pelos fundos do imóvel e, depois de um corredor, nos deparamos com uma sala toda montada para a exploração de jogos de azar”, relatou.