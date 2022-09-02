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Em Morada da Barra

Jovem morto em ataque em Vila Velha era entregador de lanches e DJ

Gabriel da Silva Aragão, de 23 anos, e Paulo Henrique Martins Santos, de 16 anos, estavam com outras duas pessoas quando suspeitos chegaram em um carro de aplicativo, no bairro Morada da Barra
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 set 2022 às 12:34

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 12:34

Gabriel, que era entregador e DJ e Paulo Henrique, de apenas 15 anos, foram mortos em ataque em Vila Velha
Gabriel, que era entregador e DJ e Paulo Henrique, de apenas 15 anos, foram mortos em ataque em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
O jovem Gabriel da Silva Aragão, de 23 anos, morto em um ataque dentro de uma casa onde estava com a outra vítima, Paulo Henrique Martins Santos, de 16 anos, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, trabalhava como entregador de lanches e DJ. Eles estavam com outros dois jovens na residência quando homens armados, que chegaram em um carro de transporte por aplicativo roubado, entraram e os assassinaram.
Gabriel trabalhava como motoboy entregando lanches durante a semana e ainda tocava em festas, atividades que ele compartilhava com orgulho nas redes sociais.
Paulo Henrique também trabalhava entregando lanches. Moradores lamentaram a morte dos dois jovens e disseram que eles eram muito queridos no bairro.
"Ele (Paulo) falou um dia que eu era o pai que ele não teve. Tiraram um pedaço de mim. Tanta crueldade. A gente só pede justiça"
Amigo de Gabriel e Paulo Henrique -  
"Gabriel foi criado com a gente, desde pequeno na comunidade. Menino cheio de futuro. Sempre trabalhava pra ter as coisinhas dele, a motinha. Trabalhava de motoboy à noite e tinha seus horários vagos para trabalhar de DJ. Ele tinha uma princesinha linda e mais dois filhos. Paulo sempre foi um moleque sofrido.", disse um amigo das vítimas.

ASSASSINOS CHEGARAM EM CARRO ROUBADO

Segundo informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, junto à Polícia Civil, os suspeitos de terem assassinado a dupla são criminosos rivais do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Eles teriam saído de lá em um carro de transporte particular por aplicativo e, na altura do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, renderam o motorista.
Eles, então, seguiram até Morada da Barra e invadiram uma casa, onde estavam as duas vítimas. Depois, eles fugiram com o carro e ainda não foram localizados.
As vítimas foram socorridas por moradores da região e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra. O homem de 24 anos chegou ao local morto, enquanto o adolescente foi transferido ao Hospital Jayme dos Santos Neves, mas não resistiu.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar, em nota, informou que policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Morada da Barra. Em patrulhamento pelo bairro, moradores contaram terem visto dois homens chegando em um carro com identificação de veículo de transporte por aplicativo.
"Eles desceram na Rua Seis de Janeiro, seguiram a pé até a Rua Duque de Caxias, onde entraram em uma residência e atiraram contra duas pessoas. As vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra. A equipe se deslocou até a UPA e recebeu a informação de que um homem, de 24 anos, havia dado entrada já sem vida. O outro indivíduo foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves pelo Samu", completou a corporação.
A polícia acrescentou que, por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima não conseguiu dar detalhes sobre o crime.
Também em nota, a Polícia Civil contou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, depois, liberados aos familiares.

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