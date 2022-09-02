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Morada da Barra

Homem e adolescente são mortos a tiros em ataque de criminosos em Vila Velha

O homem de 23 anos morreu no local, enquanto o adolescente, de 16, chegou a ser levado ao hospital, mas também não resistiu. Criminosos foram ao local em carro de aplicativo roubado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 set 2022 às 08:44

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 08:44

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Assassinatos de homem de 25 anos e de adolescente de 15 anos serão investigados pela DHPP Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 23 anos e um adolescente de apenas 16 anos foram mortos durante um ataque no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (1). O homem, identificado como  Gabriel da Silva Aragão, morreu no local, enquanto o adolescente Henrique Martins Santos chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, mas teve a morte confirmada durante a madrugada desta sexta-feira (2).
Segundo informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, junto à Polícia Civil, os suspeitos de terem assassinado as vítimas são criminosos do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica

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Jovem morto em ataque em Vila Velha era entregador de lanches e DJ

Eles teriam saído de lá em um carro de transporte particular por aplicativo e, na altura do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, renderam o motorista. Eles, então, seguiram até Morada da Barra e invadiram uma casa, onde estavam as duas vítimas.
Gabriel, que era entregador e DJ e Paulo Henrique, de apenas 15 anos, foram mortos em ataque em Vila Velha
Gabriel, que era entregador e DJ e Paulo Henrique, de apenas 15 anos, foram mortos em ataque em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Depois, eles fugiram com o carro e ainda não foram localizados. As vítimas foram socorridas por moradores da região e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra. Gabriel chegou ao local morto, enquanto o adolescente foi transferido ao Hospital Jayme dos Santos Neves, mas não resistiu.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar, em nota, informou que policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Morada da Barra. Em patrulhamento pelo bairro, moradores contaram terem visto dois homens chegando em um carro com identificação de veículo de transporte por aplicativo.
"Eles desceram na Rua Seis de Janeiro, seguiram a pé até a Rua Duque de Caxias, onde entraram em uma residência e atiraram contra duas pessoas. As vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra. A equipe se deslocou até a UPA e recebeu a informação de que um homem, de 24 anos, havia dado entrada já sem vida. O outro indivíduo foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves pelo Samu", completou a corporação.
A polícia acrescentou que, por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima não conseguiu dar detalhes sobre o crime.
Também em nota, a Polícia Civil contou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, depois, liberados aos familiares.

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