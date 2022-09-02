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Alvará de soltura

Motorista que matou mulheres atropeladas em São Mateus deixa a prisão

Defesa das famílias das vítimas informou que vai tentar reverter a decisão judicial que revogou a prisão de Darckson Teixeira Gomes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 set 2022 às 11:15

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 11:15

Motorista que atropelou e matou mulheres em São Mateus é preso em Vitória
Motorista que atropelou e matou mulheres em São Mateus é preso em Vitória Crédito: Polícia Civil | Acervo pessoal
O motorista que atropelou e matou duas mulheres em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deixou a prisão após ficar preso por 12 dias pelo crime. Ele deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV) no dia 3 de agosto e, no dia 15, foi liberado após receber um alvará de soltura emitido pela Justiça. 
No dia 12 de fevereiro, as trabalhadoras rurais Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, foram atingidas quando estavam à margem da rodovia BR 381 pelo veículo dirigido por Darckson. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. As imagens mostram que, após o atropelamento, o homem não para prestar socorro às vítimas. O carro foi encontrado a cerca de 10 km do local, incendiado. Veja o vídeo:
Darckson tinha um mandado de prisão preventiva emitido pela 1ª Vara Criminal de São Mateus. Após quase seis meses, ele foi preso enquanto trabalhava em uma empresa de instalação de internet em Vitória. O processo judicial corre em segredo de Justiça, segundo a Polícia Civil. Por isso, mais detalhes sobre o caso não foram divulgados.
Em nota, a defesa das famílias das vítimas informou que vai solicitar habilitação como assistente de acusação nos autos criminais e vai buscar a reversão da revogação da soltura. Disse ainda que os familiares receberam a notícia da liberdade de Darckson com tristeza e lamentação.
Confira a nota na íntegra:
"Em nota, a defesa constituída pelos familiares das vítimas nas ações cíveis e trabalhistas informa que solicitará habilitação como assistente de acusação nos autos criminais, que tramita em segredo de justiça, e buscará a reversão da revogação do decreto prisional, em razão da imperiosa necessidade da manutenção da prisão do nacional Darkson. Os familiares receberam a notícia da liberdade do responsável pelo acidente com muito dissabor, tristeza e lamentação, em razão da forma irresponsável e abrupta que provocou a morte das vítimas, e em especial pela total ausência de solidariedade e compaixão pela vida do próximo, já que evadiu-se do local sem prestar socorro e busca esquivar-se de suas responsabilidades".
A reportagem tenta localizar a defesa de Darckson para obter um posicionamento sobre o caso. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) também foi procurado sobre o assunto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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