Corpo de empresário desaparecido no mar é encontrado em São Mateus

Empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, morreu após acidente com jet ski em São Mateus Crédito: Reprodução | Facebook Eduardo Bezerra

Segundo apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, Eduardo estava com a filha de nove anos no momento do acidente. A família estava comemorando o aniversário da menina, que estava de colete salva-vidas e conseguiu sair da água. Já o empresário não usava o colete.

Uma equipe de mergulho foi acionada e realizou buscas até a noite de sábado, quando os trabalhos foram encerrados por conta da falta de visibilidade. A corporação informou que as buscas foram retomadas neste domingo (28) e o corpo foi encontrado boiando no fim da manhã.

A correnteza levou o empresário para um outro ponto da praia. O corpo foi localizado por um pescador. Moradores da região e amigos da vítima também ajudaram na procura.

Barra Nova, em São Mateus, foi local de acidente com jet ski e barco Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

O corpo do empresário foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Uma equipe da Marinha também auxiliou nos trabalhos e segue com a investigação do acidente.