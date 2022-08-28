Corpo de empresário desaparecido no mar é encontrado em São Mateus

O corpo do empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, foi encontrado pelos Bombeiros na tarde deste domingo (28). Ele estava desaparecido no mar desde sábado (27), após um acidente aquático na praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve uma colisão do jet ski que era pilotado pela vítima contra um barco. Após a batida, o homem caiu na água e não foi mais visto.
Segundo apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, Eduardo estava com a filha de nove anos no momento do acidente. A família estava comemorando o aniversário da menina, que estava de colete salva-vidas e conseguiu sair da água. Já o empresário não usava o colete.
Uma equipe de mergulho foi acionada e realizou buscas até a noite de sábado, quando os trabalhos foram encerrados por conta da falta de visibilidade. A corporação informou que as buscas foram retomadas neste domingo (28) e o corpo foi encontrado boiando no fim da manhã.
A correnteza levou o empresário para um outro ponto da praia. O corpo foi localizado por um pescador. Moradores da região e amigos da vítima também ajudaram na procura.
O corpo do empresário foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Uma equipe da Marinha também auxiliou nos trabalhos e segue com a investigação do acidente.
Atualização
28/08/2022 - 5:36
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que o empresário estava com a filha de nove anos no jet ski no momento do acidente. Texto foi atualizado.