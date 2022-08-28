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Acidente com jet ski

Corpo de empresário desaparecido no mar é encontrado em São Mateus

Piloto de jet ski desapareceu na praia de Barra Nova após bater em  um barco. O corpo do empresário Eduardo Bezerra foi encontrado pelos Bombeiros na tarde deste domingo (28)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 ago 2022 às 13:35

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 13:35

O corpo do empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, foi encontrado pelos Bombeiros na tarde deste domingo (28). Ele estava desaparecido no mar desde sábado (27), após um acidente aquático na praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve uma colisão do jet ski que era pilotado pela vítima contra um barco. Após a batida, o homem caiu na água e não foi mais visto. 
Empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, morreu após acidente com jet ski em São Mateus
Empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, morreu após acidente com jet ski em São Mateus Crédito: Reprodução | Facebook Eduardo Bezerra
Segundo apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, Eduardo estava com a filha de nove anos no momento do acidente. A família estava comemorando o aniversário da menina, que estava de colete salva-vidas e conseguiu sair da água. Já o empresário não usava o colete.
Uma equipe de mergulho foi acionada e realizou buscas até a noite de sábado, quando os trabalhos foram encerrados por conta da falta de visibilidade.  A corporação informou que as buscas foram retomadas neste domingo (28) e o corpo foi encontrado boiando no fim da manhã.
A correnteza levou o empresário para um outro ponto da praia. O corpo foi localizado por um pescador. Moradores da região e amigos da vítima também ajudaram na procura.  
Equipes fazem vistoria na praia de Barra Nova, em São Mateus
Barra Nova, em São Mateus, foi local de acidente com jet ski e barco Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
O corpo do empresário foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Uma equipe da Marinha também auxiliou nos trabalhos e segue com a investigação do acidente.

Atualização

28/08/2022 - 5:36
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que o empresário estava com a filha de nove anos no jet ski no momento do acidente. Texto foi atualizado.

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