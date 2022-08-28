Piloto de jet ski desaparece no mar após bater em barco em São Mateus

O corpo do empresário Eduardo Bezerra foi encontrado pelos Bombeiros na tarde deste domingo (28). Ele estava desaparecido no mar desde sábado (27), após um acidente aquático na praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve uma colisão do jet ski que era pilotado pela vítima contra um barco. Após a batida, o homem caiu na água e não foi mais visto.
Uma equipe de mergulho foi acionada e realizou buscas até a noite de sábado, quando os trabalhos foram encerrados por conta da falta de visibilidade. A corporação informou que as buscas foram retomadas neste domingo (28) e o corpo foi encontrado boiando no fim da manhã. A correnteza levou o empresário para um outro ponto da praia. Moradores da região e amigos da vítima também ajudaram na procura.
Uma equipe da Marinha também auxilia nos trabalhos e segue com a investigação do acidente.