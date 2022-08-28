Piloto de jet ski desaparece no mar após bater em barco em São Mateus

Uma equipe de mergulho foi acionada e realizou buscas até a noite de sábado, quando os trabalhos foram encerrados por conta da falta de visibilidade. A corporação informou que as buscas foram retomadas neste domingo (28) e o corpo foi encontrado boiando no fim da manhã. A correnteza levou o empresário para um outro ponto da praia. Moradores da região e amigos da vítima também ajudaram na procura.