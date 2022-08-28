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Praia em Barra Nova

Piloto de jet ski desaparece no mar após bater em barco em São Mateus

O corpo do empresário Eduardo Bezerra foi encontrado pelos Bombeiros na tarde deste domingo (28). Marinha investiga acidente
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 ago 2022 às 11:25

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 11:25

O corpo do empresário Eduardo Bezerra  foi encontrado pelos Bombeiros na tarde deste domingo (28). Ele estava desaparecido no mar desde sábado (27), após um acidente aquático na praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve uma colisão do jet ski que era pilotado pela vítima contra um barco. Após a batida, o homem caiu na água e não foi mais visto. 
Empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, morreu após acidente com jet ski em São Mateus
Empresário Eduardo Bezerra, de 35 anos, morreu após acidente com jet ski em São Mateus Crédito: Reprodução | Facebook Eduardo Bezerra
Uma equipe de mergulho foi acionada e realizou buscas até a noite de sábado, quando os trabalhos foram encerrados por conta da falta de visibilidade.  A corporação informou que as buscas foram retomadas neste domingo (28) e o corpo foi encontrado boiando no fim da manhã. A correnteza levou o empresário para um outro ponto da praia. Moradores da região e amigos da vítima também ajudaram na procura.  
Equipes fazem vistoria na praia de Barra Nova, em São Mateus
Barra Nova, em São Mateus, foi local de acidente com jet ski e barco Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Uma equipe da Marinha também auxilia nos trabalhos e segue com a investigação do acidente.

Atualização

28/08/2022 - 1:20
O corpo que estava desaparecido foi encontrado ao fim desta manhã em buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e populares. A Marinha também auxiliou nos trabalhos e deve investigar o acidente. O texto foi atualizado.

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