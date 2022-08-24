Uma vaca deu trabalho para ser resgatada após cair em uma fossa na localidade de Patrimônio Dilô Barbosa, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, a ação para tirar o animal durou cerca de uma hora, e a equipe conseguiu removê-lo sem ferimentos.
Os bombeiros informaram que foram acionados por moradores da região, que também tentaram, sem sucesso, resgatar a vaca. Ao chegar no local, a equipe viu a "mimosa" dentro da fossa. Os militares optaram por amarrar o animal e alagar o local para facilitar a retirada.
Em um dos vídeos é possível ver o bicho ainda na fossa, praticamente apenas com a cabeça acima da linha d'água (veja acima). Segundo os bombeiros, foi feito também uma espécie de rampa, para ajudar na retirada da vaca.
Vaca cai em fossa e bombeiros levam uma hora para resgatá-la em São Mateus