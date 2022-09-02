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Em Vitória

Cena de filme: homem invade condomínios e faz reféns em Jardim da Penha

Suspeito ainda obrigou uma mulher a solicitar carro de aplicativo para ele e colocou outra no porta-malas; segundo a PM, buscas foram feitas, mas ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2022 às 20:15

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 20:15

Sirene; polícia; emergência
A ação criminosa foi descoberta quando policiais militares faziam um patrulhamento no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Pixabay
Cena de filme: homem invade condomínios e faz reféns em Jardim da Penha
Moradores do bairro Jardim da Penha, em Vitória, passaram por momentos de terror na noite desta quinta-feira (1º). Um homem invadiu dois condomínios da região e fez pelo menos quatro reféns no momento da fuga, além de roubar bolsas e um celular. Durante o crime, ele chegou a prender uma mulher no porta-malas de um carro.
A ação criminosa foi descoberta quando policiais militares faziam um patrulhamento no bairro e se depararam com uma mulher pedindo ajuda, pois havia sido rendida e colocada no porta-malas do próprio veículo. Segundo a Polícia Militar, ela também disse que o suspeito obrigou outra mulher, que é sua amiga, a levá-lo até o apartamento.
De acordo com a vítima, naquele instante, o suspeito estava em seu apartamento praticando roubo. A PM se deslocou até o condomínio e, ao chegar no local, constatou que o indivíduo havia fugido. Do apartamento, foram subtraídas duas bolsas e uma televisão. O material foi encontrado no interior do veículo que foi abandonado.
Na sequência, o homem seguiu em direção a praça Wolgano Neto e entrou em outro condomínio. Ele rendeu um homem que estava em um carro, obrigando-o a dirigir até a Rua do Canal, onde saiu do automóvel e continuou a fuga em direção a Avenida Anísio Fernandes Coelho. 
No local, ele invadiu o segundo edifício e abordou duas mulheres. De uma delas, o suspeito roubou o celular. A outra foi levada como refém e o homem exigiu que ela chamasse um veículo de aplicativo.
O suspeito entrou no veículo, juntamente com a vítima que já estava sendo feita refém, e seguiu em direção ao Centro da cidade. Durante o trajeto, ao notar o grande fluxo de carros na Avenida Nossa Senhora da Penha, o suspeito desceu do carro e continuou a fuga a pé. A condutora retornou ao bairro Jardim da Penha para deixar a outra vítima em casa.
A Polícia Militar informou ainda que buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil destacou que, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.
"O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações", ressaltou a instituição, em nota.

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