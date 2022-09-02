Morte de jovem por infarto aos 22 anos surpreende família em Vitória

A pedagoga Isabela Andrade de Oliveira Zioto, de 22 anos Crédito: Arquivo familiar

A morte de uma jovem de 22 anos de Vitória por infarto pegou a família dela de surpresa. Isabela Andrade de Oliveira Zioto era formada em pedagogia e foi encontrada pelo marido, sem vida, sobre a cama na noite desta quinta-feira (1º), na residência do casal, no bairro São Pedro.

Na manhã desta sexta-feira (2), a família de Isabela esteve no Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Bento Ferreira, na Capital, para fazer liberação do corpo da jovem e conversou com a reportagem. O irmão da pedagoga, Igor de Oliveira, de 26 anos, relatou à reportagem de A Gazeta que ficou sabendo do caso após o cunhado chegar em casa e encontrar a esposa sem vida em cima da cama.

“Ela estava deitada. Pelo que pudemos ver no atestado de óbito, foi uma insuficiência cardíaca, ou seja, um infarto agudo do miocárdio”, contou, emocionado.

Segundo o vigilante e enfermeiro, a irmã estava casada havia quatro anos e morava sozinha com o marido em São Pedro.

SEM PROBLEMAS CARDÍACOS

A tia da jovem, Fernanda de Oliveira, de 44 anos, afirmou à reportagem que a sobrinha não tinha problemas cardíacos. Segundo ela, a família está surpresa e arrasada com a morte de Isabela. “Estamos arrasados, mas confiantes que Deus recolheu para ele o que ele fez”.

A pedagoga Isabela Andrade de Oliveira Zioto, de 22 anos Crédito: Arquivo familiar

“ENCONTRO COM DEUS”

A técnica em enfermagem contou ainda que Isabela havia relatado nesta semana que daqui a duas semanas teria um encontro com Deus na igreja que a jovem frequentava.

“Ela me disse: ‘Tia, mesmo que você não queira que eu vá, porque lá não pode usar o celular, mas eu vou. Eu preciso ter um encontro face a face com Deus. A minha alma está muito ansiosa, estou precisando’”, disse.

MENINA ALEGRE E RELIGIOSA

Fernanda relembrou emocionada como era a sobrinha e destacou a energia alegre e fidelidade da jovem à igreja. “Era uma menina que adorava o senhor, era serva de Deus. O prazer dela era adorar o senhor, viver para adorar o senhor”, afirmou.