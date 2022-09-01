Criança aceita desafio e ameaça colegas de escola com foto de arma em Vitória

Polícia identifica criança que ameaçou estudantes com foto de arma em Vitória Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil identificou uma criança de 11 anos responsável por enviar ameaças com foto de uma arma de fogo, em uma rede social, para estudantes de uma escola da rede municipal de Vitória . O caso foi revelado pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (1º). A unidade de ensino onde o fato ocorreu e sua localização não foram informados.

Segundo as investigações, a criança de 11 anos que enviou a foto da arma estuda na escola. No entanto, ficou concluído que a arma não existe e, segundo a criança, a foto enviada para fazer ameaça aos colegas foi baixada da internet. O menino confessou ter enviado para os colegas de escola, mas disse que era uma brincadeira.

Por meio de um jogo, a criança conheceu um adolescente de 13 anos, que disse que pagaria R$ 30, na plataforma, caso a criança enviasse a foto da arma. Ela enviou a imagem da arma, mas o valor não foi pago.

Quando os alunos receberam a foto da arma, a Prefeitura de Vitória acionou a polícia, inclusive registrando Boletim de Ocorrência. A foto foi enviada no dia 24 de agosto. A Polícia Civil foi acionada no dia 25 e identificou a criança no dia seguinte.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, o trabalho da polícia serve, inclusive, para mostrar que condutas como essa irão resultar em punição e que a corporação tem meios para identificar autores de postagens.

"A polícia nunca leva na brincadeira. Nesse caso, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Trabalhamos com antecedência e temos meios de identificação. A polícia leva [as ameaças] a sério" Brenno Andrade - Delegado

De acordo com a Polícia Civil, os pais do menino não sabiam do caso, mas na avaliação da corporação, eles não fiscalizaram de maneira correta o comportamento do filho. A criança foi ouvida pela polícia, mas por conta da idade, não sofrerá punição. O adolescente de 13 anos ainda será ouvido. Ele mora em outro Estado, não divulgado pelos investigadores.

CASO OCORRIDO NA SEMANA ANTERIOR GEROU ALERTA