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Polícia identificou

Criança aceita desafio e ameaça colegas de escola com foto de arma em Vitória

Em jogo, um adolescente de 13 anos prometeu que pagaria R$ 30  para a criança de 11 anos caso ela ameaçasse os estudantes da unidade de ensino. Polícia identificou o menino e chamou os pais
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 set 2022 às 11:28

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 11:28

Polícia identifica criança que ameaçou estudantes com foto de arma em Vitória Crédito: Polícia Civil 
A Polícia Civil identificou uma criança de 11 anos responsável por enviar ameaças com foto de uma arma de fogo, em uma rede social, para estudantes de uma escola da rede municipal de Vitória. O caso foi revelado pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (1º).  A unidade de ensino onde o fato ocorreu e sua localização não foram informados. 
Segundo as investigações, a criança de 11 anos que enviou a foto da arma estuda na escola. No entanto, ficou concluído que a arma não existe e, segundo a criança, a foto enviada para fazer ameaça aos colegas foi baixada da internet. O menino confessou ter enviado para os colegas de escola, mas disse que era uma brincadeira.
Por meio de um jogo, a criança conheceu um adolescente de 13 anos, que disse que pagaria R$ 30, na plataforma, caso a criança enviasse a foto da arma. Ela enviou a imagem da arma, mas o valor não foi pago.
Quando os alunos receberam a foto da arma, a Prefeitura de Vitória acionou a polícia, inclusive registrando Boletim de Ocorrência. A foto foi enviada no dia 24 de agosto. A Polícia Civil foi acionada no dia 25 e identificou a criança no dia seguinte.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, o trabalho da polícia serve, inclusive, para mostrar que condutas como essa irão resultar em punição e que a corporação tem meios para identificar autores de postagens. 
"A polícia nunca leva na brincadeira. Nesse caso, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Trabalhamos com antecedência e temos meios de identificação. A polícia leva [as ameaças] a sério"
Brenno Andrade - Delegado
De acordo com a Polícia Civil, os pais do menino não sabiam do caso, mas na avaliação da corporação, eles não fiscalizaram de maneira correta o comportamento do filho. A criança foi ouvida pela polícia, mas por conta da idade, não sofrerá punição. O adolescente de 13 anos ainda será ouvido. Ele mora em outro Estado, não divulgado pelos investigadores.

CASO OCORRIDO NA SEMANA ANTERIOR GEROU ALERTA

A Polícia Civil destacou na coletiva que a invasão de um jovem ocorrida uma semana antes, em uma escola de Jardim da Penha, na Capital, gerou o medo dos pais e provocou a atenção ainda maior da polícia no caso em que a criança enviou a foto da arma. Os casos não têm relação, segundo a polícia.
No dia 19 de agosto, dias antes da criança enviar foto de arma para os colegas, a escola Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, foi invadida por Henrique Lira Trad, de 18 anos. O jovem é ex-aluno da escola e foi ao local com arsenal, contando com flechas, facas e bombas caseiras. Ele foi preso minutos depois de entrar na escola.

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