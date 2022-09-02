Dono de ferro-velho é preso com 10 toneladas de trilhos furtados em Cachoeiro

Dono de ferro-velho é preso e 10 toneladas de trilhos ferroviários são recuperados Crédito: Divulgação | PCES

Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil surpreendeu o dono do ferro-velho e outras quatro pessoas quando o grupo embarcava cinco toneladas de trilhos em uma carreta. O destino era uma siderúrgica no Rio de Janeiro. Todos foram conduzidos para a delegacia, entre eles, dois menores.

Ainda durante as diligências, à noite, os investigadores localizaram uma propriedade rural em Cachoeiro, utilizada para depósito dos trilhos furtados. Outras cinco toneladas de ferro, já cortado e pronto para venda, além de diversos dormentes foram encontrados.

PRISÕES

Segundo a Deic de Cachoeiro, o proprietário do ferro-velho e dois homens foram autuados pelo crime de receptação qualificada e corrupção de menores. Os dois menores, por ato infracional análogo ao crime de receptação.

Segundo o titular da Deic de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, as investigações continuam. “A subtração de trilhos é incessante, além de afirmar que já existem mais pessoas identificadas e que estão sob investigação. Não se trata apenas de um bando, e sim vários deles, que agem em pontos diversos do Sul do Estado, quase sempre durante as madrugadas, o que dificulta bastante a ação da polícia, mas nem por isso a impede”, informou.

Há alguns meses, dois homens responsáveis pela retirada e corte dos trilhos foram presos pela Deic no município. O delegado ainda ressalta aos comerciantes de ferro que não comprem esse tipo de material e auxiliem no trabalho de investigação pelo 181.