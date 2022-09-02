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Furtos em ferrovia

Dono de ferro-velho é preso com 10 toneladas de trilhos furtados em Cachoeiro

Além dele, outros dois homens foram presos e dois menores aprendidos nesta quinta-feira (1°) pelo crime de receptação. Ferrovia no Sul do ES tem sido alvo de furtos há dois anos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 set 2022 às 19:37

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 19:37

Dono de ferro-velho é preso e 10 toneladas de trilhos ferroviários são recuperados
Dono de ferro-velho é preso e 10 toneladas de trilhos ferroviários são recuperados Crédito: Divulgação | PCES
O dono de um ferro-velho em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (1º) pelo crime de receptação. No local, a Polícia Civil recuperou 10 toneladas de trilhos ferroviários furtados. Parte do material estava sendo preparado para ser levado para uma siderúrgica no Estado do Rio de Janeiro.
De acordo com investigações do Departamento de Investigações contra Crimes Patrimoniais de Cachoeiro (Deic) de Cachoeiro, há pelo menos dois anos a linha ferroviária do sul capixaba vem sofrendo furtos de trilhos e dormentes por quadrilhas especializadas.
Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil surpreendeu o dono do ferro-velho e outras quatro pessoas quando o grupo embarcava cinco toneladas de trilhos em uma carreta. O destino era uma siderúrgica no Rio de Janeiro. Todos foram conduzidos para a delegacia, entre eles, dois menores.
Ainda durante as diligências, à noite, os investigadores localizaram uma propriedade rural em Cachoeiro, utilizada para depósito dos trilhos furtados. Outras cinco toneladas de ferro, já cortado e pronto para venda, além de diversos dormentes foram encontrados.

PRISÕES

Segundo a Deic de Cachoeiro, o proprietário do ferro-velho e dois homens foram autuados pelo crime de receptação qualificada e corrupção de menores. Os dois menores, por ato infracional análogo ao crime de receptação.
Segundo o titular da Deic de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, as investigações continuam. “A subtração de trilhos é incessante, além de afirmar que já existem mais pessoas identificadas e que estão sob investigação. Não se trata apenas de um bando, e sim vários deles, que agem em pontos diversos do Sul do Estado, quase sempre durante as madrugadas, o que dificulta bastante a ação da polícia, mas nem por isso a impede”, informou.
Há alguns meses, dois homens responsáveis pela retirada e corte dos trilhos foram presos pela Deic no município. O delegado ainda ressalta aos comerciantes de ferro que não comprem esse tipo de material e auxiliem no trabalho de investigação pelo 181.
A linha férrea que corta o estado pertence à Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), passou por licitação, e atualmente, está sob concessão à FCA – Ferrovia Centro Atlântica.

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