Rajadas de tiros assustam moradores de Vitória; veja vídeos

Vários moradores de Vitória registraram rajadas de tiros entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (31) na região dos bairros Romão, Forte São João e Cruzamento. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social ( Sesp ) disse que houve confronto entre criminosos. Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Posteriormente, também houve confronto entre criminosos e PMs. Segundo moradores, tudo começou depois que cerca de 40 homens armados invadiram o Romão. A secretaria explicou que foi neste tiroteio que três pessoas foram baleadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo, que estava em uma região de mata.

A capitã Bortoluzzi, da Polícia Militar , explicou que o tiroteio entre criminosos foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas da região.

"Ao chegar ao local, houve sim confronto com a Polícia Militar . Até o momento, a gente não tem nenhuma informação de feridos em ação da Polícia Militar e sim por ação dos grupos criminosos. São rivais do Cruzamento e do Romão, são bairros diferentes e o confrontos referentes à disputa pelo tráfico, de grupos que tem rivalidade", disse.

Vídeos enviados por moradores à reportagem de A Gazeta mostram barulhos de tiroteios intensos (veja acima). É possível ouvir sequências longas de disparos e, inclusive, pode-se ver os traçados dos tiros.

Uma foto enviada à reportagem mostra muitas viaturas que foram até a entrada do Romão, já pela manhã.

Viaturas da PM estacionadas na entrada do Romão nesta quarta (31) Crédito: Leitor de A Gazeta

Moradores de bairros como Bento Ferreira, Jardim da Penha, Consolação, Santa Cecília e Enseada do Suá também relataram terem ouvido barulhos de tiros. Os disparos teriam começado por volta das 4h, conforme os relatos, o que acabou acordando os moradores.