Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confronto

Rajadas de tiros assustam moradores de Vitória; veja vídeos

Registros foram feitos na região do Romão, Forte São João e Cruzamento entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (31)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 ago 2022 às 07:22

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 07:22

Vários moradores de Vitória registraram rajadas de tiros entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (31) na região dos bairros Romão, Forte São João e Cruzamento. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) disse que houve confronto entre criminosos. Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu.
Posteriormente, também houve confronto entre criminosos e PMs. Segundo moradores, tudo começou depois que cerca de 40 homens armados invadiram o Romão. A secretaria explicou que foi neste tiroteio que três pessoas foram baleadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo, que estava em uma região de mata.
A capitã Bortoluzzi, da Polícia Militar, explicou que o tiroteio entre criminosos foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas da região.
"Ao chegar ao local, houve sim confronto com a Polícia Militar. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação de feridos em ação da Polícia Militar e sim por ação dos grupos criminosos. São rivais do Cruzamento e do Romão, são bairros diferentes e o confrontos referentes à disputa pelo tráfico, de grupos que tem rivalidade", disse.
Vídeos enviados por moradores à reportagem de A Gazeta mostram barulhos de tiroteios intensos (veja acima). É possível ouvir sequências longas de disparos e, inclusive, pode-se ver os traçados dos tiros.
Uma foto enviada à reportagem mostra muitas viaturas que foram até a entrada do Romão, já pela manhã.
Viaturas da PM estacionadas na entrada do Romão nesta quarta (31)
Viaturas da PM estacionadas na entrada do Romão nesta quarta (31) Crédito: Leitor de A Gazeta
Moradores de bairros como Bento Ferreira, Jardim da Penha, Consolação, Santa Cecília e Enseada do Suá também relataram terem ouvido barulhos de tiros. Os disparos teriam começado por volta das 4h, conforme os relatos, o que acabou acordando os moradores.
A Sesp explicou que, por conta do confronto, o policiamento foi reforçado na região do Romão com viaturas policiais. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sesp Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa tem um quê de passagem para dias melhores, de domingo a domingo
Imagem de destaque
Como desmontar e remontar a sua própria quadrilha
Imagem de destaque
Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados