Presos ladrões que roubaram R$ 100 mil em dinheiro, ouro e joias de casa no ES

Crimes foram investigados pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil de São Gabriel da Palha , na Região Noroeste, encerrou, nessa quinta-feira (1º), uma investigação policial que apurava um roubo em uma residência, ocorrido no dia 02 de julho deste ano, no bairro Progresso. A polícia descobriu que o crime tinha relação com outro roubo a uma casa no local, dias depois.

Segundo informações coletadas durante o depoimento, dois homens teriam invadido a casa da vítima, de 59 anos. Os criminosos disseram que estariam em busca de um homem chamado Rogério e que, ao verem que não havia ninguém com esse nome, decidiram levar dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 30,00 em espécie.

O inquérito policial foi instaurado e, cerca de oito dias depois do crime, no dia 10 de julho, uma casa localizada aos fundos da residência onde ocorreu o roubo, foi furtada. Na ocasião, dois homens roubaram mais de R$ 100 mil em joias, dinheiro e ouro. Um homem de 50 anos, dono da casa, constatou que os criminosos tinham arrombado uma das portas da residência e utilizaram ferramentas para abrir a gaveta onde o ouro estava guardado.

Durante depoimento, a vítima também relatou que a casa do vizinho havia sido invadida oito dias antes do furto. A equipe de investigação da Polícia Civil identificou os suspeitos com o auxílio de câmeras de segurança da região. A prisão deles pelo crime de furto qualificado foi efetuada e o inquérito concluído.

Dias após a conclusão do caso, a polícia recebeu informações de que um dos aparelhos celulares estava sendo utilizado por um dos homens que foram presos pelo crime de furto. Os homens, desde o início, planejavam roubar as joias que foram furtadas no dia 10 de julho, porém erraram o alvo na primeira tentativa.

Ao perceberem o erro, os criminosos decidiram não sair de mãos vazias, segundo a polícia.

"Desde o início, eles sabiam que naquela região havia uma residência que tinha uma porção de ouro guardada. Porém, erraram o alvo no dia 02 de julho e, para não saírem de mãos vazias, levaram os celulares e o dinheiro. A história de que estavam em busca do tal Rogério também foi um artifício utilizado para tentar subtrair o ouro" Rafael Caliman - Delegado de São Gabriel da Palha