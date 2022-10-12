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Enseada do Suá

Tensão em Vitória: passageira de ônibus incendiado relata cenas de terror

Assistente de marketing, de 29 anos, estava dentro de um dos cinco veículos incendiados na Capital nesta terça-feira (11)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 out 2022 às 21:13

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 21:13

"Sensação de impotência e insegurança." Foi assim que uma assistente de marketing, de 29 anos, descreveu os momentos de pânico que viveu no final da tarde desta terça-feira (11), na Enseada do Suá, em Vitória. Ela estava dentro de um ônibus da linha 522 quando foi surpreendida por cinco criminosos que obrigaram os passageiros a descer e, logo em seguida, atearam fogo no veículo. 
Confira o relato no vídeo acima.
O ônibus foi o quarto dos cinco incendiados na Capital nesta terça, após a morte do traficante Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Bonfim, na noite de segunda-feira (10). 

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