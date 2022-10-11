Tensão em Vitória: em sete horas, cinco ônibus são alvos de ataques

Uma passageira que estava no ônibus relatou à reportagem os momentos de terror. Assista:

Esse é o quinto ônibus vandalizado por bandidos nesta terça, já que, às 10h30, um coletivo foi metralhado na região do Bonfim . Em seguida, eles chegaram a atear fogo em um carro de reportagem da TV Tribuna, além de ameaçar cinegrafista e repórter da emissora.

Até às 18h, cinco ônibus foram vandalizados por criminosos em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Três horas depois, por volta de 13h30, dois ônibus foram incendiados ao mesmo tempo, nos bairros Consolação e Santo Antônio. Às 17h30, um outro veículo foi encontrado em chamas na altura do Parque Moscoso, também na capital Capixaba.

Criminosos atearam fogo em um terceiro ônibus, este em Santo Antônio, próximo ao Santuário Crédito: Carlos Alberto Silva

Em nota, a Rede Tribuna condenou o ataque sofrido e informou logo ter adotado medidas para resguardar o profissional ameaçado.

"A primeira providência que a Rede Tribuna tomou foi resguardar a vida do nosso profissional. Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa"., disse a empresa de comunicação.

Após ataque de criminosos, ônibus é incendiado em Santo Antônio, Vitória

ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU

Na noite desta segunda-feira (10), policiais receberam uma denúncia de que Fernando Moraes Pimenta, o Marujo (chefe do tráfico do Bairro da Penha e Bonfim, número um da lista dos mais procurados do Espírito Santo ) estaria na escadaria Alexandre Rodrigues, no Bonfim, com seguranças munidos de armas longas, como fuzil e espingarda de calibre 12.

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os suspeitos começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida.

Criminosos incendiaram um ônibus no bairro Consolação Crédito: Fernando Madeira

Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O jovem é apontado pela polícia como segurança de Marujo. Logo na manhã desta terça-feira (11), os ataques relacionados à morte começaram.

Policial socorrendo crianças por conta da forte fumaça após incêndio a ônibus em Consolação Crédito: Fernando Madeira

QUEM ERA O JOVEM MORTO

Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução

Contra Jonathan havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Segundo informações do serviço de inteligência, o jovem era conhecido por ser um “faixa preta”, com a função de realizar a segurança imediata de Marujo e responsável por todos os ataques que o Primeiro Comando de Vitória (PCV), a qual pertence, realiza no Espírito Santo.