Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De novo...

Tensão em Vitória: de tiros a incêndio, quarto ônibus é alvo de ataques

Após coletivo ser metralhado e outros dois incendiados em Consolação e Santo Antônio, criminosos atearam fogo em um quarto ônibus, na altura do Parque Moscoso

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 17:41

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 out 2022 às 17:41
Mais um ônibus foi incendiado por criminosos no final da tarde desta terça-feira (11), na altura do Parque Moscoso, em Vitória. Pelo menos outros três coletivos foram alvos de ataques – dois queimados e um metralhado – após a morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, cuja função era realizar a segurança de Fernando Morais Pereira Pimenta, o "Marujo", chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha.
Esse é o quarto ônibus vandalizado por bandidos nesta terça, já que, às 10h30, um coletivo foi metralhado na região do Bonfim. Em seguida, eles chegaram a atear fogo em um carro de reportagem da TV Tribuna, além de ameaçar cinegrafista e repórter da emissora.
Três horas depois, por volta de 13h30, dois ônibus foram incendiados ao mesmo tempo, nos bairros Consolação e Santo Antônio.  
Quarto ônibus é alvo de ataques na altura do Parque Moscoso, em Vitória
Quarto ônibus é alvo de ataques na altura do Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Rede Tribuna condenou o ataque sofrido e informou logo ter adotado medidas para resguardar o profissional ameaçado.
"A primeira providência que a Rede Tribuna tomou foi resguardar a vida do nosso profissional. Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa"., disse a empresa de comunicação.
A motivação para os ataques foi a morte de um traficante do Bairro da Penha, após confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (10). 

Após ataque de criminosos, ônibus é incendiado em Santo Antônio, Vitória

ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU

Na noite desta segunda-feira (10), policiais receberam uma denúncia de que Fernando Moraes Pimenta, o Marujo (chefe do tráfico do Bairro da Penha e Bonfim, número um da lista dos mais procurados do Espírito Santo) estaria na escadaria Alexandre Rodrigues, no Bonfim, com seguranças munidos de armas longas, como fuzil e espingarda de calibre 12.
Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os suspeitos começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida.
Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O jovem é apontado pela polícia como segurança de Marujo. Logo na manhã desta terça-feira (11), os ataques relacionados à morte começaram.
  1. Ônibus é metralhado na região de Consolação 
  2. Criminosos ateiam fogo em carro de reportagem e ameaçam profissionais da imprensa, no Bairro da Penha 
  3. Coletivo é incendiado em Consolação 
  4. Bandidos tacam fogo em terceiro ônibus, no bairro Santo Antônio
Criminosos incendiaram um ônibus no bairro Consolação
Policial socorrendo crianças por conta da forte fumaça após incêndio a ônibus em Consolação Crédito: Fernando Madeira

QUEM ERA O JOVEM MORTO

Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar
Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução
Contra Jonathan havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Segundo informações do serviço de inteligência, o jovem era conhecido por ser um “faixa preta”, com a função de realizar a segurança imediata de Marujo e responsável por todos os ataques que o Primeiro Comando de Vitória (PCV), a qual pertence, realiza no Espírito Santo.
Após a troca de tiros, o comando da Polícia Militar mobilizou reforço nas imediações para segurança de moradores e das pessoas que circulam nas principais vias da região, durante a madrugada e na manhã desta terça-feira (11).

LEIA MAIS SOBRE OS ATAQUES

Tensão em Vitória: de tiros a incêndio, terceiro ônibus é alvo de ataques

Tensão em Vitória: após ônibus ser metralhado, outro coletivo é incendiado

Tensão em Vitória: criminosos colocam fogo em carro de reportagem

Ônibus é metralhado após morte de segurança de traficante em Vitória

Segurança do traficante Marujo morre em confronto com a PM em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Santo Antônio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados