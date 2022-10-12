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Tensão na Capital

Secretário garante circulação de ônibus no feriado com reforço em policiamento

Marcio Celante disse que 350 policiais vão reforçar o trabalho de segurança nas ruas e nos bairros da Grande Vitória, durante a quarta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 21:19

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 21:19

O secretário de Estado da Segurança Pública, Marcio Celante, afirmou que os ônibus vão circular normalmente na Grande Vitória durante esta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. A presença do transporte coletivo nas ruas, depois dos ataques ocorridos nesta terça-feira (11), vai ser garantida com o reforço de 350 policiais atuando em operação de segurança nos bairros.
“Os ônibus vão circular normalmente. Vamos dar todo o apoio para levar e trazer as pessoas que querem ir para o seu passeio ou o trabalho, durante o feriado. Estaremos presentes dando essa segurança”, garantiu Marcio Celante, em entrevista na noite desta terça-feira (11).
Marcio Celante, secretário de Estado da Segurança Pública
Marcio Celante, secretário de Estado da Segurança Pública Crédito: Fernando Madeira
Durante esta terça-feira (11), em menos de sete horas, seis coletivos foram alvos de ataques em diferentes bairros de Vitória, sendo que cinco foram queimados e um metralhado. Celante disse que a ação foi uma reação de grupos criminosos à morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, um dos membros do tráfico de drogas do Bairro da Penha, em Vitória, durante confronto com a Polícia Militar, na noite de segunda-feira (10).
Em função dos ataques, algumas linhas de ônibus deixaram de circular na Capital. Em meio a esse cenário de tensão, o governador Renato Casagrande também assegurou que haverá policiamento reforçado para garantir a circulação de ônibus durante o feriado.
“O transporte público vai continuar operando. É uma decisão nossa para poder manter essa alternativa à população. E nós vamos continuar com o policiamento reforçado aqui em Vitória e na Grande Vitória. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão em operação neste momento para que a gente possa dar tranquilidade ao morador. O trabalho é intenso. Temos neste momento mais de 350 homens da Polícia Militar, além de policiais civis e guardas militares, trabalhando para dar tranquilidade às pessoas”, disse Casagrande, em entrevista coletiva na noite desta terça (11).

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De acordo com Celante, na operação estão envolvidos agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães, da Coordenação de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, além de forças táticas.
“Trata-se de um efetivo expressivo, sem prejuízo para o policiamento normal de toda a Grande Vitória”, afirmou o secretário.
Celante também disse que as forças de segurança vão continuar presentes na região do Bairro da Penha, onde houve a abordagem policial que resultou na morte de Jonathan Cardoso.
“Nosso trabalho continua durante a noite (de terça-feira) e o feriado (de quarta-feira). Enquanto não tivermos a certeza de um clima de tranquilidade para a população desses bairros, estaremos presentes e levando a sensação de segurança”, apontou o secretário.

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