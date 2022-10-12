Secretário garante circulação de ônibus no feriado com reforço em policiamento

“Os ônibus vão circular normalmente. Vamos dar todo o apoio para levar e trazer as pessoas que querem ir para o seu passeio ou o trabalho, durante o feriado. Estaremos presentes dando essa segurança”, garantiu Marcio Celante, em entrevista na noite desta terça-feira (11).

Marcio Celante, secretário de Estado da Segurança Pública Crédito: Fernando Madeira

Durante esta terça-feira (11), em menos de sete horas, seis coletivos foram alvos de ataques em diferentes bairros de Vitória, sendo que cinco foram queimados e um metralhado. Celante disse que a ação foi uma reação de grupos criminosos à morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, um dos membros do tráfico de drogas do Bairro da Penha, em Vitória, durante confronto com a Polícia Militar , na noite de segunda-feira (10).

“O transporte público vai continuar operando. É uma decisão nossa para poder manter essa alternativa à população. E nós vamos continuar com o policiamento reforçado aqui em Vitória e na Grande Vitória. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão em operação neste momento para que a gente possa dar tranquilidade ao morador. O trabalho é intenso. Temos neste momento mais de 350 homens da Polícia Militar, além de policiais civis e guardas militares, trabalhando para dar tranquilidade às pessoas”, disse Casagrande, em entrevista coletiva na noite desta terça (11).

De acordo com Celante, na operação estão envolvidos agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães, da Coordenação de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, além de forças táticas.

“Trata-se de um efetivo expressivo, sem prejuízo para o policiamento normal de toda a Grande Vitória”, afirmou o secretário.

Celante também disse que as forças de segurança vão continuar presentes na região do Bairro da Penha, onde houve a abordagem policial que resultou na morte de Jonathan Cardoso.