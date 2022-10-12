Dia de terror em Vitória: tráfico não pode continuar se impondo no ES

Em meio a esses ataques, moradores dos bairros, inclusive idosos e crianças, foram as principais vítimas desses bandidos. Entre o medo de sofrer algum tipo de violência física e as marcas emocionais do medo, ninguém saiu ileso.

A Capital e o Estado não podem continuar à mercê do tráfico, sempre que as lideranças das facções tiverem contrariedades na atividade criminosa. Lugar de criminoso é na prisão, sem exercer qualquer poder sobre a sociedade. Vitória não é uma praça de guerra, mas nesta terça-feira ficou bem perto disso. O restabelecimento da lei e da ordem é o que vai balizar a autoridade daqueles que zelam pela segurança pública.