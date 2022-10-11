Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Aumento do gasto com mais ministros no STF também fere a democracia
Opinião da Gazeta

Aumento do gasto com mais ministros no STF também fere a democracia

A criação de mais cinco cadeiras no STF,  afora todos os riscos de estar sendo cogitada em um contexto de elevada tensão entre o Executivo e o Judiciário e em plena campanha eleitoral, vai contra a racionalidade do gasto público

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 01:00

Públicado em 

11 out 2022 às 01:00

Colunista

Fachada do Supremo Tribunal Federal
Fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Divulgação | CNJ
Não fosse por si só um plano perigoso demais para a democracia pela forma como se impõe, ferindo a independência dos poderes, que é cláusula pétrea da Constituição, a "reforma" do Supremo Tribunal Federal (STF) aventada pelo presidente Jair Bolsonaro, se levada a cabo, será também uma derrota financeira para o país com a criação de mais cinco cargos com salários e benefícios da elite do funcionalismo brasileiro. 
Embora seja um tema deixado de escanteio tanto por Bolsonaro quanto por Lula nesta campanha eleitoral, a necessidade de ajustar a máquina pública de acordo com as reais necessidades da população nunca deixou de protagonizar a agenda nacional. A reforma administrativa se arrasta, sem que os necessários acertos para o fortalecimento do Estado brasileiro tomem corpo, com o rearranjo do funcionalismo e o corte sumário de privilégios.
A criação de mais cinco cadeiras no STF, elevando dos atuais 11 ministros para 16, afora todos os riscos de estar sendo cogitada em um contexto de elevada tensão entre o Executivo e o Judiciário e em plena campanha eleitoral, é um movimento contrário às promessas de 2018 que levaram Bolsonaro ao Planalto. As promessas de um país com uma máquina mais enxuta e mais eficiência no serviço público não condizem com a criação de novos cargos. 

Veja Também

Bolsonaro diz que pode descartar aumento de ministros do STF se corte 'baixar temperatura'

Gilmar defende união do STF e diz que ministros estão "irmanados" com Moraes

A Câmara dos Deputados analisa projeto que reajusta o subsídio dos ministros do STF em 18%,  em quatro parcelas, até chegar a R$ 46,3 mil em 2024. Importante lembrar que a remuneração dos ministros  é o teto salarial do serviço público, e o atual valor é de R$ 39.293,32. O impacto desse aumento no funcionalismo, se aprovado, será de R$ 237 milhões por ano.
Racionalizar o gasto público é uma exigência de qualquer governo, para que o poder público consiga atender mais e melhor aquelas que são as reais necessidades da população. Dessa forma, o gasto bem direcionado, com foco nas prioridades da nação, acaba sendo um instrumento de inclusão e equidade que, na essência, é a melhor acepção de uma democracia que garante plenos direitos e oportunidades a seus cidadãos. Mas, em pleno 2022, ainda persiste a noção equivocada do gasto descontrolado, onde ele não é necessário. Muitas vezes, é só um capricho.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Atenção à propaganda eleitoral na TV é fundamental neste 2º turno

Estupro em Jardim Camburi: por que este homem estava solto?

O grande vencedor das eleições é... a urna eletrônica

Pesquisas eleitorais precisam evoluir em seus métodos

Lula x Bolsonaro: campanha no segundo turno precisa curar a própria miopia

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula STF governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados