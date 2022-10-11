Aumento do gasto com mais ministros no STF também fere a democracia

A criação de mais cinco cadeiras no STF, elevando dos atuais 11 ministros para 16, afora todos os riscos de estar sendo cogitada em um contexto de elevada tensão entre o Executivo e o Judiciário e em plena campanha eleitoral, é um movimento contrário às promessas de 2018 que levaram Bolsonaro ao Planalto. As promessas de um país com uma máquina mais enxuta e mais eficiência no serviço público não condizem com a criação de novos cargos.

Racionalizar o gasto público é uma exigência de qualquer governo, para que o poder público consiga atender mais e melhor aquelas que são as reais necessidades da população. Dessa forma, o gasto bem direcionado, com foco nas prioridades da nação, acaba sendo um instrumento de inclusão e equidade que, na essência, é a melhor acepção de uma democracia que garante plenos direitos e oportunidades a seus cidadãos. Mas, em pleno 2022, ainda persiste a noção equivocada do gasto descontrolado, onde ele não é necessário. Muitas vezes, é só um capricho.