JOSÉ MARQUES

Além disso, Bolsonaro promoveu uma longa campanha para desacreditar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas e propagou informações falsas de que pleitos passados foram fraudados.

O discurso de Gilmar foi feito em homenagem aos 34 anos da Constituição de 1988, durante sessão do Supremo.

Ministro Gilmar Mendes defendeu atuação de Alexandre de Moraes Crédito: Fellipe Sampaio/STF

No domingo (2), nove dos 11 ministros acompanharam a apuração dos votos no primeiro turno no TSE.

Apenas os ministros indicados por Bolsonaro, Kassio Nunes e André Mendonça, não foram à corte eleitoral durante o primeiro turno.

No discurso desta quarta, Gilmar fez críticas à atuação do governo na pandemia da Covid 19.

Ele declarou que, durante a crise sanitária, a corte teve que agir para cumprir a Constituição diante da "irresponsável recalcitrância" de um ente do poder público em proteger a vida de brasil eiros, em referência ao governo Bolsonaro.

A fala foi recheada de menções a Ulysses Guimarães (1916-1992), ex-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, críticas a ditaduras e a qualquer possibilidade de descumprimento da Constituição.

Gilmar ainda defendeu Moraes dos ataques que o sistema eleitoral vem sofrendo por parte do presidente da República e aliados.

"(Com a Constituição), o poder público se viu diante do desafio de cumprir o mandamento constitucional de oferecer a cada cidadão brasil eiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. A universalidade e gratuidade exigiu dos municípios, estados e União o desenvolvimento de políticas públicas", afirmou o ministro.

"Claro, quando um desses entes se recusa a exercer o seu papel, o Poder Judiciário brasil eiro, instado pelas defensorias, pelo Ministério Público ou pela advocacia, não faltou aos seus", continuou.

"Virou afazer diuturno deste STF durante a pandemia de Covid-19 ante a irresponsável recalcitrância de um desses entes em proteger a vida de brasil eiros e de observar o mandamento do artigo 198 da Constituição: saúde é direito de todos e dever do Estado", disse o decano.