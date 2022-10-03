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Eleições 2022

Baixo índice de votos nulos e brancos teve efeito em filas, diz Moraes

Presidente do TSE ressaltou que baixo índice reflete a suposta maior confiança no processo eletrônico de votação

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 23:56
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, realçou na noite deste domingo (2) o baixo índice de votos brancos e nulos e disse que, embora falte análise mais aprofundada, isso explicaria a formação de filas em várias localidades pelo país.
Moraes atribuiu esse baixo índice à polarização política, mas também a uma suposta maior confiança no processo eletrônico de votação.
"Daqueles 80% que compareceram, tivemos o menor número histórico desde 2014 de votos em brancos ou nulos", disse. Em 2018, 8,8% dos votos foram nulos ou brancos; nesta eleição esse índice ficou em 4,20%, explicou o ministro. O que representaria aproximadamente 7,5 milhões de votos válidos.
Ministro Alexandre de Moraes
Ministro Alexandre de Moraes Crédito: Nelson Jr. / SCO / STF
"Talvez tenha sido um dos motivos concorrentes para que tenha ocorrido filas em algumas locais", disse. Moraes citou como outros motivos o tempo maior usado na urna para o eleitor confirmar o voto, além de muitos eleitores votarem nos mesmo horários, ocorrendo um pico de movimentação.
"[O baixo índice de nulos e brancos] é um dado interessantíssimo porque representa uma maior participação efetiva na escolha dos dirigentes do país", disse
Ele ainda mencionou o uso da biometria. "Em alguns casos a biometria não estava pegando. Alguns especialistas disseram que a utilização de dois anos de álcool em gel às vezes dificulta o reconhecimento", disse Moraes.
"O segundo turno, em alguns estados, será um único voto, para presidente da República. Já diminui bastante o tempo também", afirmou ainda.
A entrevista foi concedida após o tribunal confirmar o 2º turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsoanro (PL). Com mais de 99% das urnas apuradas, o petista registrava 48,24% dos votos e Bolsonaro, 43,36%.
Moraes estava acompanhado dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber, que preside a corte, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin. Os únicos ministros ausentes foram os indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça.
Também estavam presentes o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU).

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