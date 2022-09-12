Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rosa Weber toma posse e promete STF vigilante em defesa da democracia
Bolsonaro não foi

Rosa Weber toma posse e promete STF vigilante em defesa da democracia

Ministra assumiu a presidência do Supremo nesta segunda (12) e saiu em defesa da Corte contra o que chamou de "ataques injustos e reiterados"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 set 2022 às 19:45

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 19:45

Rosa Weber
Rosa Weber disse que o "norte" de sua gestão será a defesa da Constituição Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF
BRASÍLIA - Em cerimônia sem a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), a ministra Rosa Weber assumiu nesta segunda-feira (12) a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) com um discurso em defesa das instituições e da democracia. Ela disse que o "mínimo" esperado nos governos democráticos é "respeitar as diferenças e as regras do jogo".
"Sem um Poder Judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre não há democracia", disse antes de ser interrompida por longos aplausos. "A democracia pressupõe diálogo constante, tolerância, compreensão das diferenças e cotejo pacífico de ideias distintas e até mesmo antagônicas."
A ministra disse que o "norte" de sua gestão será a defesa da Constituição e da democracia. "A defesa democrática não pode ser meramente retórica", defendeu. "O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática "
Rosa Weber também pregou a defesa da liberdade religiosa, da laicidade do Estado, das minorias sociais e da separação dos Poderes. O STF é constantemente atacado por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), que acusam o tribunal de interferir indevidamente em medidas do Executivo.
"Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do País. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer essa realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial", reagiu Rosa.
Rosa Weber
Rosa Weber foi aplaudida de pé por quase um minuto pelas autoridades presentes Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF
A nova presidente do STF ainda saiu em defesa da segurança das urnas eletrônicas, que vêm sendo colocadas sob suspeita por Bolsonaro. Embora nunca tenham sido encontradas fraudes, o presidente ataca reiteradamente o sistema eletrônico de votação.
"O TSE mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade do resultado das urnas e, em fiel observância aos postulados de nossa Constituição, o primado da vontade soberana do povo", pregou Rosa.
A ministra não vai cumprir todo o biênio de mandato. A gestão será encurtada porque ela completa 75 anos em outubro do ano que vem e precisará deixar o tribunal. A aposentadoria por idade é compulsória para os ministros do STF.
Rosa Weber foi aplaudida de pé por quase um minuto pelas autoridades presentes ao assinar o termo de posse. Ela escolheu uma cerimônia discreta, sem coquetel nem o tradicional jantar oferecido por associações de magistrados.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Imbrochável e Ku Klux Klan: o que diz o Google sobre os presidenciáveis

Justiça Eleitoral barra candidaturas de Jardel dos Idosos e Nilton Baiano

É falso que voto para apenas um cargo é invalidado se eleitor anular os demais

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre as BRs 101 e 262

Viu alguma fake sobre eleições no ES? Envie para a checagem de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF Rosa Weber
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados