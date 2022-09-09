Viu alguma fake sobre eleições no ES? Envie para a checagem de A Gazeta

A Gazeta vai checar conteúdos sobre as eleições 2022 no ES Crédito: Arte A Gazeta

Recebeu uma mensagem de Whatsapp e desconfiou que tinha alguma coisa estranha com aquela informação? Viu uma foto nas redes sociais e achou que pudesse ser uma montagem? Esses conteúdos podem ser são as famosas "fake news", que se disseminam pela internet com força total durante o período de eleições.

Essas informações nem sempre são fáceis de checar e, por isso, A Gazeta criou um canal para que os leitores tirem suas dúvidas.



Passando a Limpo O verifica conteúdos enganosos viralizados na internet relacionados às Eleições 2022 no Estado até a data do segundo turno, marcado para 30 de outubro.

A iniciativa, em parceria com a Google, já monitora publicações com grande compartilhamento e engajamento nas principais redes sociais. Mas os eleitores também têm um papel importante e podem enviar conteúdos duvidosos, aqueles que deixam uma pulga atrás da orelha, e que são relacionados ao Espírito Santo.

A informação suspeita que você recebeu pode estar enganando muitas outras pessoas. Então, antes de compartilhar, verifique a veracidade.



COMO FUNCIONA O PASSANDO A LIMPO

Apenas publicações e mensagens em que houver potencial viralização serão verificadas, desde que os fatos citados sejam possíveis de serem checados. A equipe do Passando a Limpo vai usar ferramentas próprias para investigar conteúdos como fotos e vídeos, além de consultar bancos de dados oficiais, documentos públicos e especialistas em determinados assuntos.

Após o trabalho de investigação, será publicada a conclusão da verificação no site e nas redes sociais de A Gazeta.

Os conteúdos terão um dos seguintes selos:

Enganoso: Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Falso: Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira. Sátira: Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Esses conteúdos serão verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Esses conteúdos serão verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros. Comprovado: Fato verdadeiro; evento confirmado; localização comprovada; ou conteúdo original publicado sem edição.