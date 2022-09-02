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Quando uma candidatura pode ser impugnada?

Nomes que disputam as eleições podem ter as candidaturas questionadas. Entenda como e por que isso acontece
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2022 às 17:17

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 17:17

Você sabe o que é impugnação? Sabe quando uma candidatura pode ser questionada e quem pode contestar? Assista o vídeo da série 1 Minuto para Entender, de A Gazeta, e fique por dentro.

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