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Eleições 2022

Raposa política: horário eleitoral é filme de terror, musical e faroeste

Neste segundo episódio, você vai ver Zé da Égua, Magno Malta, Erick Musso, Nelson Junior, uma missionária kids e muito mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2022 às 12:06

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:06

O horário eleitoral exibido na TV tem fama de chato e às vezes é mesmo. Mas a Raposa Política escolheu os melhores piores momentos do que é exibido no Espírito Santo nas eleições de 2022 para você ver que também tem muita emoção na telinha.
Este segundo episódio é estrelado por Zé da Égua, Magno Malta, Erick Musso, Nelson Junior e uma missionária kids. Também tem uma participação especial. 
A Raposa Política é um personagem de humor criado por A Gazeta. Os vídeos são publicados às quintas-feiras no site e nas redes sociais.

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