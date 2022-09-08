Raposa política: horário eleitoral é filme de terror, musical e faroeste

O horário eleitoral exibido na TV tem fama de chato e às vezes é mesmo. Mas a Raposa Política escolheu os melhores piores momentos do que é exibido no Espírito Santo nas eleições de 2022 para você ver que também tem muita emoção na telinha.
Este segundo episódio é estrelado por Zé da Égua, Magno Malta, Erick Musso, Nelson Junior e uma missionária kids. Também tem uma participação especial.
A Raposa Política é um personagem de humor criado por A Gazeta. Os vídeos são publicados às quintas-feiras no site e nas redes sociais.