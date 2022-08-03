Imagem sugere de forma enganosa que faca foi apreendida com homem na Terceira Ponte durante motociata Crédito: Arte A Gazeta

São enganosas as postagens que circulam nas redes sociais afirmando que uma faca teria sido encontrada com um homem durante a motociata realizada na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, durante visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Espírito Santo, no dia 23 de julho de 2022.

Os posts sugerem que a intenção era ferir o presidente, No entanto, a faca não foi encontrada no mesmo local em que ocorreu a motociata.

Your browser does not support the audio element. Posts enganam ao dizer que homem foi flagrado com faca em motociata de Bolsonaro no ES

O vídeo que circula na internet mostra um suspeito sendo abordado no alto da ponte e traz ainda a foto de uma faca. O texto que acompanha o vídeo afirma que “ele foi abordado e retirado do evento já quando estava em cima da Terceira Ponte. A suspeita que o indivíduo pudesse cometer um atentado contra o presidente."

Passando a Limpo consultou o Gabinete de Segurança Institucional do presidente e também a pessoa que aparece na foto segurando a faca. Embora ambos os registros sejam verdadeiros e tenham sido feitos no mesmo dia, eles aconteceram em locais diferentes de Vitória. Os autores das postagens uniram as duas imagens com o objetivo de espalhar desinformação e, por isso, o conteúdo é considerado enganoso.

Enganoso, para o Passando a Limpo, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Posts contendo o vídeo e a foto com mensagens similares foram encontrados pelo Passando a Limpo no Twitter, Facebook e TikTok. Alguns remetem ao site Terra Brasil Notícias ou replicam a versão do vídeo com a marca d’água do site.

No Facebook, o conteúdo teve mais de 4 mil visualizações e 1,8 mil no Twitter. Já no TikTok, o mesmo vídeo recebeu mais de 39 mil visualizações e 5,8 mil comentários. Neste último, contudo, a informação é de que o suspeito estaria portando uma arma de fogo.

COMO VERIFICAMOS

Para essa apuração, foi consultado o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. O vídeo da abordagem foi enviado pelo Passando a Limpo ao órgão, que confirmou que registro mostra a atuação da equipe da segurança presidencial durante a motociata em Vitória.

Em nota, o GSI ressalta que não houve risco à vida do presidente. “Cabe ressaltar que o Presidente Bolsonaro não teve a sua segurança pessoal ameaçada em função do ocorrido.”

Também foram demandadas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército e a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. Todos afirmaram não ter registro do fato.

Além da confirmação do GSI, outros elementos reiteram que a abordagem ocorreu, de fato, em 23 de julho na Terceira Ponte. É possível ver ao fundo o prédio da Assembleia Legislativa. Além disso, uma das pessoas que aparece no vídeo testemunhando a ação está com uma camisa da Marcha para Jesus, evento que ocorreu no mesmo dia da motociata.

Já a foto que acompanha o vídeo mostra uma pessoa segurando uma faca. O Passando a Limpo localizou, através do crachá de identificação que aparece na imagem, o homem que segurou o objeto. Trata-se de Bruno Anício, voluntário na organização da Marcha para Jesus.

Em conversa com o Passando a Limpo, ele afirmou que a faca foi apreendida com um dos participantes do evento na Praça do Papa, e não na Terceira Ponte.

Bruno Anício conta que não esteve na motociata. Como voluntário na Marcha para Jesus no dia 23 de julho, ele tinha a função de direcionar os participantes do evento para uma área de revista. Durante uma dessas checagens, uma faca foi encontrada. É essa faca que aparece na foto.

A imagem da faca que circula nas redes sociais foi enviada para Bruno, que reconheceu o objeto e confirmou que foi ele quem segurou a arma para o registro. O voluntário disse ainda que o objeto foi descartado em seguida.

POR QUE INVESTIGAMOS

Passando a Limpo é um serviço de checagem de A Gazeta que, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.

As postagens checadas nessa verificação unem duas imagens que não foram feitas no mesmo momento ou local para afirmar que a vida do presidente Jair Bolsonaro foi ameaçada por um homem armado com uma faca durante a motociata em Vitória.

A mensagem enganosa remete à facada sofrida pelo presidente durante a campanha ao Planalto em 2018.