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Passando a Limpo

Foto antiga circula como sendo de visita de Bolsonaro ao ES no sábado (23)

Foto usada em postagens recentes é compartilhada na internet pelo menos desde 2018, portanto, não pode ter sido tirada durante a última visita do presidente ao Estado, que aconteceu em julho deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 16:32

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 16:32

Publicações tentam enganar usando foto antiga como se fosse de ato recente de Bolsonaro na Terceira Ponte
Publicações tentam enganar usando foto antiga como se fosse de ato recente de Bolsonaro na Terceira Ponte Crédito: Arte A Gazeta
Uma imagem antiga de uma passeata na Terceira Ponte, em Vitória, voltou a circular nas redes sociais desde o último sábado (23/07) como sendo um registro dos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), quando ele visitou o Espírito Santo e participou de uma motociata e do evento Marcha para Jesus.
Trata-se de um conteúdo enganoso. Há postagens com a foto em questão pelo menos desde 2018, ou seja, a imagem não foi registrada neste ano. Além disso, uma ciclovia está sendo construída atualmente nas laterais da Terceira Ponte, estrutura que não aparece na imagem.
Detectadas em monitoramento de redes sociais feito pelo Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta, as postagens recentes foram encontradas no Facebook e no Twitter e são acompanhadas de legendas em defesa do presidente.
É considerado enganoso o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações e que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

COMO VERIFICAMOS

Por meio de busca reversa de imagem, o Passando a Limpo identificou que a mesma imagem da Terceira Ponte tomada por manifestantes circula na internet pelo menos desde outubro de 2018. Ou seja, é impossível que ela retrate a visita de Bolsonaro ao Estado em julho de 2022.
A busca do conteúdo na internet, inclusive, aponta que a mesma foto já foi usada diversas outras vezes como sendo de outras manifestações e eventos.
Ela foi publicada em maio de 2019, por exemplo, como sendo de um ato de apoio ao ex-juiz Sergio Moro. No mesmo ano, em junho, foi postada como se retratasse uma manifestação pró-Bolsonaro.

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O Passando a Limpo também comparou a foto com as imagens registradas no dia 23, quando Bolsonaro, acompanhado de apoiadores, cruzou a Terceira Ponte em uma motociata.
Na ocasião, a Marcha para Jesus e a motociata se encontraram em cima do vão central e, depois, desceram em direção a Vitória. De um lado foram os manifestantes a pé e, do outro, aqueles de moto.
Outro ponto que demonstra que a foto não é recente é a ausência da Ciclovia da Vida nas laterais da ponte. A obra começou no fim de 2021 e já foi implantada no trecho de início da ponte, tanto do lado de Vitória quanto do de Vila Velha.
Veja abaixo foto tirada por um fotógrafo de A Gazeta no dia 23 de julho, durante travessia dos manifestantes na ponte:
Presidente Jair Bolsonaro atravessou a terceira ponte em motociata ao mesmo tempo que manifestantes da Marcha para Jesus.
Presidente Jair Bolsonaro atravessou a terceira ponte em motociata ao mesmo tempo que manifestantes da Marcha para Jesus. Crédito: Vitor Jubini

POR QUE CHECAMOS

O Passando a Limpo é um serviço de checagem de A Gazeta que, em parceria com o Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos enganosos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.
As postagens aqui checadas usam uma foto antiga para espalhar uma mentira, tentando enganar o público sobre o tamanho dos atos pró-Bolsonaro no Estado e distorcendo fatos para inflar um posicionamento político.
Foram identificadas três publicações com o conteúdo, que somam cerca de 7 mil interações, entre compartilhamentos, comentários e reações. No Twitter, até o início da tarde desta sexta-feira (29), um dos posts acumulava 4.936 interações. Outra publicação, no Facebook, tem mais de 2 mil interações. Um terceiro post, também no Facebook, soma 30 reações.
Os posts também foram verificados pelo serviço de checagem da AFP Brasil, que chegou à mesma conclusão de que se trata de um conteúdo antigo. A foto também já foi verificada em outras ocasiões por outros veículos e iniciativas de checagem, desde 2019, como a Agência Lupa, Aos Fatos e Estadão.

Envie a sua sugestão de checagem

Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.

Passando a Limpo | Eleições 2022

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