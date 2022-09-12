Imbrochável e Ku Klux Klan: o que diz o Google sobre os presidenciáveis

A plataforma também apresenta o que os usuários do serviço de buscas no Brasil querem saber sobre os candidatos à Presidência. O termo “imbrochável” aparece em três das cinco pesquisas mais realizadas com o nome Bolsonaro. A palavra aparece mais de uma vez porque também é buscada sem acento e ainda com outra grafia (imbroxavel).

Nas buscas relacionadas a Ciro Gomes, o interesse dos internautas voltou-se para o suposto ataque sofrido pelo candidato durante campanha no Rio Grande do Sul (os termos "atacado" e "porto alegre" surgem junto ao nome do político). Já nas pesquisas em tono de Simone Tebet, o termo mais associado é o nome de Negra Jhô, como é conhecida a cabeleireira baiana Valdemira Telma de Jesus Sacramento, que acusa a candidata do MDB de uso indevido da sua imagem na propaganda eleitoral de TV.