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Resposta a Bolsonaro

Fachin diz que quem ataca eleição "semeia antidemocracia"

Presidente do TSE pede união da  sociedade contra os ataques ao sistema eleitoral brasileiro e em defesa da democracia, após acusações feitas por Bolsonaro em encontro com embaixadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2022 às 20:03

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 20:03

  • CÉZAR FEITOZA

BRASÍLIA - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, rebateu nesta segunda-feira (18) as acusações e mentiras contadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em evento com dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada.
Em evento da OAB-PR (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Paraná), sem citar Bolsonaro, Fachin disse que quem divulga informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro "semeia a antidemocracia".
"Vivemos um tempo intrincado, marcado pela naturalização do abuso da linguagem e pela falta de compromisso cívico, em que se deturpam, sistematicamente, fatos consolidados, semeando a antidemocracia, pretensamente justificada por um estado de coisas inventado, ancorado em pseudorrepresentações de elementos que afrontam, a toda evidência, a seriedade do sistema de justiça e a alta integridade dos pleitos nacionais."
Ministro Edson Fachin
Edson Fachin diz que ataques feitos para desacreditar as urnas eletrônicas são "encenações" Crédito: Antonio Augusto / TSE
Segundo Fachin, os ataques feitos para desacreditar as urnas eletrônicas são "encenações interligadas". "São eventos órfãos de embasamento técnico e pobres em substância argumentativa, e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação, assim como premissas manifestas da legalidade constitucional", completou.
O discurso de Fachin começou cerca de 30 minutos após o término da reunião de Bolsonaro com os embaixadores.
O presidente do TSE disse que há um "inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade importante dentro de um país democrático" e que acusações contra o TSE, sem apresentar provas, é fato "muito grave".
"As entidades representativas como a OAB e a própria sociedade civil precisam fazer sua parte na garantia de que a democracia seja preservada. É importante a sociedade civil e o cidadão entenderem que esse tipo de desinformação, como a de hoje, pode continuar, uma vez que ao negacionismo não interessa as provas incontestes e os fatos".
Portanto, precisamos nos unir e não aceitar sem questionarmos a razão de tanto ataque", concluiu.

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