Entenda as eleições no ES em três mapas

Mapa de votação no Espírito Santo Crédito: Geraldo Neto

Após a realização do primeiro turno das eleições neste domingo (2) e, a partir dos resultados obtidos na apuração dos votos, já é possível visualizar como ficou o mapa de votação no Espírito Santo para os cargos de presidente, governador e senador.

Por meio de mapas interativos, é possível ver como ficou a divisão de votos do Espirito Santo. Neste pleito, 2.917.714 capixabas estavam elegíveis para ir às urnas, sendo que, desse total, o índice de abstenção foi de 20,75%.

VEJA ABAIXO O MAPA DOS VOTOS PARA PRESIDENTE POR CIDADE DO ES

Em todo o Espírito Santo, é possível ver no mapa abaixo que o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), venceu em 56 dos 78 municípios do Estado. O município de Guarapari deu a Bolsonaro o maior índice de votos (56%), seguido por Vila Velha (54,83%) e Cariacica (50,14%). Em Vitória, 48,18% dos eleitores votaram no atual presidente.

Por outro lado, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a maioria de votos em apenas 22 municípios. Os votos válidos do candidato do PT tiveram destaque em três municípios da Região Sul capixaba, 18 nas regiões Norte e Noroeste, além de Fundão, na Região Metropolitana.

VEJA ABAIXO O MAPA DOS VOTOS PARA GOVERNADOR NO ES

Para a disputa do governo do Espírito Santo, o candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) foi o mais bem votado em 64 cidades do Espírito Santo, no primeiro turno das eleições de 2022. Em sete cidades, o atual governador e candidato à reeleição liderou com mais de 70% dos votos válidos, com destaque para Ponto Belo, Mucurici e outros municípios do extremo norte.

Por outro lado, o candidato Carlos Manato (PL) obteve a vitória em 13 cidades das regiões Sul e Serrana, com destaque para os municípios de Itapemirim e Marataízes, onde obteve 60% dos votos válidos em cada um. No geral, nas 13 localidades onde Manato venceu, os votos válidos para ele superaram os 42%.

VEJA ABAIXO O MAPA DOS VOTOS PARA SENADOR NO ES

Para o Senado, Magno Malta (PL) foi eleito com 41,95% dos votos válidos. No mapa, é possível ver que ele obteve destaque nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha. A maioria está localizada na Região Metropolitana.

Do outro lado, Rose de Freitas (MDB) , que teve 38,17% de votos, liderou nos municípios de Fundão, Viana e Vitória. Considerando-se o panorama geral, é possível ver no mapa que Rose venceu em 49 municípios, a maioria na Região Norte capixaba. Magno ganhou em 28 cidades, com destaque maior para a Região Sul e municípios grandes do Norte, como Aracruz, Linhares e Colatina.