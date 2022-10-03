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Eleições 2022

Entenda as eleições no ES em três mapas

Confira como ficou o cenário da votação no Estado para Presidência, Governo estadual e Senado e o desempenho dos candidatos com mais votos nos munícipios capixabas

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 19:52

Gedyson Viana*

Gedyson Viana*

Publicado em 

03 out 2022 às 19:52
Mapa de votação no Espírito Santo
Mapa de votação no Espírito Santo Crédito: Geraldo Neto
Após a realização do primeiro turno das eleições neste domingo (2) e, a partir dos resultados obtidos na apuração dos votos, já é possível visualizar como ficou o mapa de votação no Espírito Santo para os cargos de presidente, governador e senador.
Por meio de mapas interativos, é possível ver como ficou a divisão de votos do Espirito Santo.  Neste pleito, 2.917.714 capixabas estavam elegíveis para ir às urnas, sendo que, desse total, o índice de abstenção foi de 20,75%. 

VEJA ABAIXO O MAPA DOS VOTOS PARA PRESIDENTE POR CIDADE DO ES

Em todo o Espírito Santo, é possível ver no mapa abaixo que o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), venceu em 56 dos 78 municípios do Estado. O município de Guarapari deu a Bolsonaro o maior índice de votos (56%), seguido por Vila Velha (54,83%) e Cariacica (50,14%). Em Vitória, 48,18% dos eleitores votaram no atual presidente.
Por outro lado, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a maioria de votos em apenas 22 municípios. Os votos válidos do candidato do PT tiveram destaque em três municípios da Região Sul capixaba, 18 nas regiões Norte e Noroeste, além de Fundão, na Região Metropolitana. 

VEJA ABAIXO O MAPA DOS VOTOS PARA GOVERNADOR NO ES 

Para a disputa do governo do Espírito Santo, o candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) foi o mais bem votado em 64 cidades do Espírito Santo, no primeiro turno das eleições de 2022. Em sete cidades, o atual governador e candidato à reeleição liderou com mais de 70% dos votos válidos, com destaque para Ponto Belo, Mucurici e outros municípios do extremo norte.
Por outro lado, o candidato Carlos Manato (PL) obteve a vitória em 13 cidades das regiões Sul e Serrana, com destaque para os municípios de Itapemirim e Marataízes, onde obteve 60% dos votos válidos em cada um. No geral, nas 13 localidades onde Manato venceu, os votos válidos para ele superaram os 42%.

VEJA ABAIXO O MAPA DOS VOTOS PARA SENADOR NO ES

Para o Senado, Magno Malta (PL) foi eleito com 41,95% dos votos válidos. No mapa, é possível ver que ele obteve destaque nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha. A maioria está localizada na Região Metropolitana. 
Do outro lado, Rose de Freitas (MDB), que teve 38,17% de votos, liderou nos municípios de Fundão, Viana e Vitória. Considerando-se o panorama geral, é possível ver no mapa que Rose venceu em 49 municípios, a maioria na Região Norte capixaba. Magno ganhou em 28 cidades, com destaque maior para a Região Sul e municípios grandes do Norte, como Aracruz, Linhares e Colatina.
*Gedyson Viana é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão das editoras Gisele Arantes e Fernanda Dalmacio.

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