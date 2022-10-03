Lula planeja alianças ao centro e até pactos com bolsonaristas no 2° turno

Catia Seabra e Victoria Azevedo

SÃO PAULO - Para o segundo turno, o comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja um movimento mais radical para o centro, incluindo até a abertura de diálogo com políticos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Esse movimento ocorre na esteira dos resultados das eleições.

Lula disputa o segundo turno com Bolsonaro Crédito: SUAMY BEYDOUN / AGIF / Agência Estado

À época, desenhava-se um pacto de não agressão apelidado de "Luzema". Pelo acordo em discussão na pré-campanha, o PT lançaria apenas o deputado federal Reginaldo Lopes para o Senado, liberando seus eleitores na disputa ao governo. Lula , no entanto, foi convencido da necessidade de um palanque para governador, apoiando formalmente o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD).

Hoje, integrantes da cúpula da campanha dizem que Lula foi induzido a erro. A reabertura de canais com Zema chegou a ser cogitada, mas já era tarde demais. Agora a ideia é propor ao governador um acordo informal, segundo o qual ele apoiaria Bolsonaro sem fazer uma campanha apaixonada pelo presidente.

No Rio Grande do Sul, o PT, cujo candidato, João Edegar Pretto, chegou em terceiro lugar, com 26,77% dos votos válidos, apoiaria Eduardo Leite — em troca de espaço do palanque do tucano no segundo turno.

"Cumprimentei e disse a ele que o resultado não representa um perfil do governo dele. É um resultado polarizado, e qualquer coisa que ficasse no meio seria trucidada. E ele foi o trucidado da vez."

Ao ser questionado se Rodrigo havia se mostrado aberto a dialogar com Haddad, França disse que a conversa não chegou a esse ponto — mas afirmou acreditar que ela "vai chegar".