Pernambuco: Marília Arraes e Raquel Lyra vão disputar o 2° turno

Em Pernambuco foi definido que haverá segundo turno nas eleições para governador do estado. Com mais de 99% das urnas apuradas, Marília Arraes (Solidariedade) é a primeira candidata definida na disputa, 23,89% dos votos.

Marília Arraes (Solidariedade), à esquerda, e Raquel Lyra (PSDB) disputarão o segundo turno para o Governo de Pernambuco Crédito: Arquivo pessoal/Facebool

Raquel Lyra (PSDB), com 20,68% dos votos válidos, é a segunda colocada, mas ainda não está definida para segundo turno.

Neta do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, Marília, 38 anos, iniciou sua militância ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife. Atualmente, é deputada federal e foi vereadora de Recife por três mandatos. Já disputou a prefeitura do Recife em 2020. Sebastião Oliveira (Avante), 54 anos, será vice na chapa.

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