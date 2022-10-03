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Disputa feminina

Pernambuco: Marília Arraes e Raquel Lyra vão disputar o 2° turno

A candidata do Solidariedade obteve praticamente 24% dos votos válidos e superou, em disputa acirrada, Raquel Lyra, do PSDB, que ficou com pouco mais de 20%
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 22:41

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:41

Em Pernambuco foi definido que haverá segundo turno nas eleições para governador do estado. Com mais de 99% das urnas apuradas, Marília Arraes (Solidariedade) é a primeira candidata definida na disputa, 23,89% dos votos.
Eleições
Marília Arraes (Solidariedade), à esquerda,  e Raquel Lyra (PSDB) disputarão o segundo turno para o Governo de Pernambuco Crédito: Arquivo pessoal/Facebool
Raquel Lyra (PSDB), com 20,68% dos votos válidos, é a segunda colocada, mas ainda não está definida para segundo turno.
Neta do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, Marília, 38 anos, iniciou sua militância ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife. Atualmente, é deputada federal e foi vereadora de Recife por três mandatos. Já disputou a prefeitura do Recife em 2020. Sebastião Oliveira (Avante), 54 anos, será vice na chapa.
Notícias relacionadas:Brasil teve 939 registros de crimes eleitorais e 307 prisões.Ibaneis Rocha é reeleito em 1º turno governador do Distrito Federal. Neta do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, Marília, 38 anos, iniciou sua militância ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife.
Atualmente, é deputada federal e foi vereadora de Recife por três mandatos. Já disputou a prefeitura do Recife em 2020. Sebastião Oliveira (Avante), 54 anos, será vice na chapa.

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